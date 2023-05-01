В Иркутске завершены поиски 13-летнего подростка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске завершились поиски 13-летнего подростка. Информация о его пропаже появилась в понедельник, 1 мая. Сейчас полиция и волонтеры объявили, что поиски прекращаются.

-Найден, жив, - сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Иркутской области.

Каких-либо подробностей о том, что случилось и где был ребенок, не приводится. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области "КП-Иркутск" также подтвердили, что ребенок найден и с ним все в порядке.

К поискам подростка были подключены сотрудники полиции, а также волонтеры. В частности, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также оперативники выясняли круг дружеских связей разыскиваемого и проверяли их адреса.

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