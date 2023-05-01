В Тайшетском районе 1 мая 2023 года в ДТП погиб водитель LADA Granta Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Все случилось 1 мая около 11.00 вблизи поселка Квиток Тайшетского района, - говорят в министерстве внутренних дел.

По имеющейся информации, за рулем авто LADA Granta был 47-летний местный житель. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

После этого, в результате ДТП, погиб 55-летний пассажир авто. Водитель машины был госпитализирован в медучреждение.

Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будут установлены причины и условия дорожной аварии.

Ранее сообщалось, что в Нижнеудинском районе 1 мая водитель Nissan врезался в дерево и погиб. Это ДТП случилось на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь».