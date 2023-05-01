В Нижнеудинском районе 1 мая водитель Nissan врезался в дерево и погиб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Нижнеудинском районе сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, в котором погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-По имеющейся информации, 1 мая около 12.00 на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Ук Нижнеудинского района ехал мужчина за рулем Nissan Pulsar. В какой-то момент он не справился с рулевым управлением, - говорят в министерстве.

Из-за этого он съехал с трассы и врезался в дерево. Как итог, в результате ДТП 57-летний водитель скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Слюдянском районе 30 апреля 2023 года из леса эвакуировали мужчину с признаками инсульта. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.