В Слюдянском районе 30 апреля 2023 года из леса эвакуировали мужчину с признаками инсульта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчину с признаками инсульта эвакуировали из леса в Слюдянском районе спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-30 апреля в 16.00 Южный поисково-спасательный отряд пожарно-спасательной службы получил сигнал о том, что в лесу в районе деревни Быстрая Слюдянского района в зимовье охотники обнаружили мужчину, предположительно, с признаками инсульта, - говорят в МЧС.

Группа спасателей совместно со специалистами Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России выехали из Слюдянки к месту происшествия. После пострадавшего мужчину - 1966-го года рождения - эвакуировали из леса. Далее ему оказывали помощь врачи.

Ранее сообщалось, что три лесных пожара потушили в Иркутской области 30 апреля 2023 года. Они произошли из-за неосторожного обращения с огнем.