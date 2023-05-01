Три лесных пожара потушили в Иркутской области 30 апреля 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За минувшие сутки, 30 апреля, в Иркутской области было ликвидировано три пожара на территории лесов. Как стало известно КП-Иркутск, по одному лесному пожару потушено в Черемховском, Усольском и Чунском районах.

- Общая площадь ликвидированных очагов – 5,3 га. Все возгорания произошли вблизи населенных пунктов. По предварительной информации, пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнем, - поясняют власти.

Для того, чтобы потушить пожары, пришлось задействовать 25 работников лесопожарных станций и семь единиц наземной техники. Авиамониторинг осуществлял один легкомоторный самолет, налетав 2 часа 50 минут.

Отметим, что с 29 апреля в большинстве районов Иркутской области введен особый противопожарный режим в лесах.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 1 мая 2023 года открылась навигация по рекам.