В Иркутской области с 1 мая 2023 года открылась навигация по рекам Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области с 1 мая открывается навигация на реках. С 15 мая ее также запустят на водохранилищах и озере Байкал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Всего на учете в подразделениях Центра государственной инспекции состоят 42 837 маломерных судов, задекларирована 21 база для их стоянки, - прокомментировали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что на борту должны быть спасательные круги, огнетушители, оборудование для откачки воды. Кроме этого, желательно иметь аптечку для оказания первой помощи, а также ремонтный комплект.

Для прикрытия водных объектов на территории Иркутской области функционируют 27 инспекторских подразделений.

Ранее сообщалось, что объемы ямочного ремонта увеличили в Иркутске с установлением теплой погоды. В парках и скверах моют памятники, скульптуры, скамейки, урны, ограждения.