«Рваные раны головы и укусы груди»: медведь напал на мужчину в Бурятии Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 2 мая в Бурятии медведь едва не разодрал человека. Встреча с разъяренным хищником произошла на лесной деляне в Прибайкальском районе, в пяти километрах от села Покровка. Хозяин тайги набросился на 30-летнего мужчину. К счастью, отбиться сибиряку помогли другие работники деляны, которые стали свидетелями случившегося. Они и позвонили медикам.

- Пострадавший пациент доставлен в Прибайкальскую Центральную районную больницу, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии. – В данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Работниками ЦРБ оказывается вся необходимая помощь.

Как стало известно «Комсомолке», у мужчины диагностированы рваная рана головы, укусы локтя и груди.

Тем временем, на месте нападения медведя работают специалисты Бурприроднадзора. Они отмечают, что такое поведение несвойственно для животного.

- Это может быть или медведица, которая защищает своих медвежат или, если медведю помешали на приваде, или у добычи, - говорят в ведомстве.

По данным государственного мониторинга, в солнечной республике обитает 6016 особей. Максимально допустимое значение плотности популяции этого хищника составляет 1,5 особи на 1000 га охотничьих угодий. То есть численность медведя в Бурятии ниже этого норматива более, чем в 7 раз.

Жителей Прибайкальского района настоятельно просят отказаться от прогулок вблизи леса ради собственной безопасности. Стоит помнить о том, что весной, выйдя из берлоги, косолапый вынужденно ищет пропитание, помимо ягод и растений.

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