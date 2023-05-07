Хотели сжечь клеща. Туристы из Москвы устроили лесной пожар в нацпарке у Байкала

После оценки ущерба от действий туристов, возможно, их ждет уголовная ответственность
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Два туристических маршрута закрыты днем 7 мая в Прибайкальском национальном парке. Приостановлена выдача разрешений на посещение Кругобайкальской железной дороги и Темной пади с деревней Старая Ангасолка. Причина – бушующий лесной пожар. А пришло пламя со стороны железной дороги.
- Там четверо туристов из Москвы, пытаясь уничтожить снятого с одежды клеща, не смогли справиться с разошедшимся пламенем и сами позвонили спасателям, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Взять в кольцо огонь пожарным пока не удается и неизвестно, какая площадь в итоге будет объята пламенем.
- Тушение осложняется условиями рельефа: сильным уклоном, скальными породами, - говорят специалисты.
Пожар тушат 30 пожарных-десантников из Авиалесоохраны, также к месту направлены два инспектора в области охраны окружающей среды нацпарка.
Пока что столичным туристам грозит административная ответственность. Потом, когда пожар будет потушен, специалисты проведут оценку ущерба и тогда, возможно, путешественников ждет и скамья подсудимых.
Напомним, что в Иркутской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 485 человек, трое из них оказались на больничных койках. Двое из-за подозрения на клещевой боррелиоз, один - на клещевой риккетсиоз.
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