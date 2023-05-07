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Общество7 мая 2023 8:09

Хотели сжечь клеща. Туристы из Москвы устроили лесной пожар в нацпарке у Байкала

Туристы из Москвы устроили лесной пожар на Байкале, пытаясь сжечь клеща
Мария КНЯЗЕВА
После оценки ущерба от действий туристов, возможно, их ждет уголовная ответственность

После оценки ущерба от действий туристов, возможно, их ждет уголовная ответственность

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два туристических маршрута закрыты днем 7 мая в Прибайкальском национальном парке. Приостановлена выдача разрешений на посещение Кругобайкальской железной дороги и Темной пади с деревней Старая Ангасолка. Причина – бушующий лесной пожар. А пришло пламя со стороны железной дороги.

- Там четверо туристов из Москвы, пытаясь уничтожить снятого с одежды клеща, не смогли справиться с разошедшимся пламенем и сами позвонили спасателям, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Взять в кольцо огонь пожарным пока не удается и неизвестно, какая площадь в итоге будет объята пламенем.

- Тушение осложняется условиями рельефа: сильным уклоном, скальными породами, - говорят специалисты.

Пожар тушат 30 пожарных-десантников из Авиалесоохраны, также к месту направлены два инспектора в области охраны окружающей среды нацпарка.

Пока что столичным туристам грозит административная ответственность. Потом, когда пожар будет потушен, специалисты проведут оценку ущерба и тогда, возможно, путешественников ждет и скамья подсудимых.

Напомним, что в Иркутской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 485 человек, трое из них оказались на больничных койках. Двое из-за подозрения на клещевой боррелиоз, один - на клещевой риккетсиоз.

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