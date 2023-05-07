Хотели сжечь клеща. Туристы из Москвы устроили лесной пожар в нацпарке у Байкала

После оценки ущерба от действий туристов, возможно, их ждет уголовная ответственность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два туристических маршрута закрыты днем 7 мая в Прибайкальском национальном парке. Приостановлена выдача разрешений на посещение Кругобайкальской железной дороги и Темной пади с деревней Старая Ангасолка. Причина – бушующий лесной пожар. А пришло пламя со стороны железной дороги.

- Там четверо туристов из Москвы, пытаясь уничтожить снятого с одежды клеща, не смогли справиться с разошедшимся пламенем и сами позвонили спасателям, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Взять в кольцо огонь пожарным пока не удается и неизвестно, какая площадь в итоге будет объята пламенем.

- Тушение осложняется условиями рельефа: сильным уклоном, скальными породами, - говорят специалисты.

Пожар тушат 30 пожарных-десантников из Авиалесоохраны, также к месту направлены два инспектора в области охраны окружающей среды нацпарка.

Пока что столичным туристам грозит административная ответственность. Потом, когда пожар будет потушен, специалисты проведут оценку ущерба и тогда, возможно, путешественников ждет и скамья подсудимых.

Напомним, что в Иркутской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 485 человек, трое из них оказались на больничных койках. Двое из-за подозрения на клещевой боррелиоз, один - на клещевой риккетсиоз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал