В Иркутской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 485 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала эпидсезона 485 жителей области пострадали от укусов клещей. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора Иркутской области.

-Два человека в результате были госпитализированы из-за подозрения на клещевой боррелиоз, один - на клещевой риккетсиоз, - говорят в ведомстве.

Больше всего случаев нападения клещей зафиксировали в Иркутском, Ангарском, Ольхонском, Слюдянском, Шелеховском, Баяндаевском, Боханском, Эхирит-Булагатском районах.

Ввиду того, что приближаются праздники, жителей региона просят надевать одежду нейтрального цвета, использовать специальные аэрозольные средства, избегать высокой травы и кустарников, не сидеть на траве без подстилки.

Ранее сообщалось, что в Иркутске хирурги удалили восьмисантиметровую опухоль печени у школьницы. Опухоль у девочки заметили случайно. Подробности по ссылке.