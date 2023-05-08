Шеф-повар, готовивший для Владимира Путина, поделился рецептом вкуснейшей закуски к шашлыку. Фото:Аверин Александр

Майские праздники в самом разгаре. Конечно же, многие отправятся жарить шашлыки. Закуска к ним тоже не помешает! Хороший вариант - вяленые помидоры. Рецептом этого блюда в своих социальных сетях поделился повар Андрей Малханов. Он дважды кормил президента нашей страны Владимира Путина, становился победителем шоу "Битва шефов".

-Сам я из поселка Иркутской области, профильное образование получил в Бурятии, где запустил популярную сеть кафе. За всю свою жизнь оттачивал мастерство во многих ресторанах Улан-Удэ и Москвы. А для Президента России впервые готовил в 2011 году, когда Владимир Владимирович прилетел в Бурятию с рабочим визитом. Угощал его омулем по особому рецепту и, конечно же, знаменитыми буузами. Второй раз выдался в 2017-м. Всеми блюдами президент остался доволен, - рассказывал о себе Андрей Малханов.

Рецепт вяленых помидоров

Вам понадобится:

Помидоры (желательно черри) 1,5 кг

Растительное масло 250 мл

Соль 1,5 ст.л.

Прованские травы, тимьян или розмарин 2 ч.л.

Чеснок (зубчик) 1 шт

Бальзамический уксус 25 гр

Важно перебрать помидоры, они не должны быть крупными, но однозначно должны быть спелыми и плотными. В идеале стоит отдать предпочтение сортам черри или сливовидных. Помидоры нужно промыть проточной водой, обсушить бумажным полотенцем.

Затем прорезаем вдоль пополам и удаляем плодоножки. Далее выкладываем помидорки срезами вверх в один слой. В таком виде оставляем их на полчаса - это время требуется для выделения сока.

Далее перекладываем на бумажные полотенца. Полотенце хорошо впитывает в себя весь выделившийся сок. После оставляем помидоры в таком виде на два часа.

Следующий шаг - разложить помидоры на поддоне сушилки разрезом вверх. Нужно поставить температуру 70 градусов и оставить их так на 8 часов (можно на ночь) после ставим еще на восемь часов на сушку градусов.

Как итог, у вас должны получить гибкие, мягкие помидоры с сухими загнутыми концами.

Далее нагреваем растительное масло, лучше использовать оливковое. Добавляем специи и травы: идеально будут сочетаться розмарин и тимьян. Даем остыть до комнатной температуры.

Вяленые помидоры выкладываем по стерильным баночкам, на дно кладем пластик чеснока и вяленые помидоры. Для лучшей сохранности добавляем щепотку соли и ложку бальзамического уксуса. Затем заливаем помидоры ароматным маслом и герметично закрываем крышкой.

Ранее шеф-повар делился рецептом идеального шашлыка.