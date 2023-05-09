Парад Победы в Иркутске 9 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Татьяна КОЛЯДИНА

С праздником, дорогие читатели! Самые яркие моменты Парада Победы в Иркутске 9 мая 2023 вы сможете увидеть на нашем сайте в режиме реального времени. Сегодня наша страна отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая нашему народу досталась дорогою ценой: миллионы бойцов полегли на поле брани, тысячи людей умерли во время блокады. Иркутск во временя боевых действий был в тылу, однако, сибиряки отсюда отправлялись на фронт, а оставшиеся жители делали все, что в их силах, чтобы приблизить долгожданный день.

Из центральной России в Иркутскую область перевезли 22 крупных предприятия машиностроения и легкой промышленности, 10 трестов, свыше 25 тысяч рабочих и специалистов. В региональном центре организовали около трех десятков эвакогоспиталей. Раненых размещали в школах и других зданиях. Первых бойцов с ранениями привезли уже в 1941-м году. За время войны в столице Приангарья вылечили тысячи красноармейцев, часть из них смогла вернуться на фронт.

За большие заслуги трудящихся в 1986-м Иркутск был награжден орденом Октябрьской революции, а в 2020-м президент страны подписал указ о присвоении нашей малой родине почетного звания «Город трудовой доблести».

Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили даже в столице. Организаторы предложили несколько новых форматов акции (подробности здесь). А Парад Победы в Иркутске 9 мая 2023 пройдет по расписанию, как и традиционный митинг у «Вечного огня». Начало в 10.00. Потом процессия переместиться на площадь графа Сперанского. Если вы не смогли сегодня оказаться в центре города – для вас наша прямая онлайн-трансляция.

Парад Победы в Иркутске 9 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

10.50

Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой.

10.40

Иркутяне делятся, что 9 мая для них очень важный праздник. Николай и Елена Загузины всегда празднуют 9 мая «глубоко продуманно, глубоко прочувствованно». Дед Елены Моисеевны Николай Дворецкий погиб в августе 1941-го года под Киевом. С его портретом она и пришла на праздник. Николай Юрьевич принес к Вечному огню портрет брата своей бабушки Якова Исаева. Он в составе 230 Сталинской дивизии освобождал Донецк.

Николай и Елена Загузины с портретами героев Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

10.30

После возложения цветов к Вечному огню у мемориала играл оркестр

10.20

Как и полагается, к символу памяти погибшим в боях – Вечному огню – в Иркутске возложили цветы

10.00

Тржественный митинг у мемориала «Вечный огонь», посвященный празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов начался.

Митинг у Вечного огня 9 мая 2023 Фото: Елена СИНИЦА

10.15

Шествие "Бессмертного полка" в этом году нет, поэтому иркутяне захватили портреты воевавших родственников просто на праздник.

Иркутяне идут к Вечного огню Фото: Елена СИНИЦА

Никто не забыт! Ничто не забыто!

Иркутск, 9 мая 2023 Фото: Елена СИНИЦА

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