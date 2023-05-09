Опубликовано видео салюта на День Победы в Иркутске 9 мая 2023 года

Салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2023 года завершит праздник
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2023 года стал эффектным завершением праздника. Всего в этот день прошло множество событий: митинг у «Вечного огня», Парад Победы на площади графа Сперанского, с 12 до 15.00 звучал концерт в сквере имени Кирова «Споемте, друзья», а с 15.00 артисты выступали на площади графа Сперанского. Песни военных лет исполняли Губернаторский симфонический оркестр с солистами Луганской академической филармонии.
У памятника Александру III праздник отмечали по-спортивному: иркутяне принимали участие в произвольном подъеме гирь «Рекорд Победы». После этого там же до 18.00 выступали творческие коллективы Иркутска. На острове Юность 9 мая запустили Детскую железную дорогу.
На бульваре Гагарина работал «открытый микрофон» для желающих спеть, а в сквере на улице Чудотворской с 12.00 до 22.00 проходила поэтическая «Мы пронесем через века…». Иркутяне читали стихи. Возле цирка с 19.00 сегодня также звучали военные песни и композиции из кинофильмов Леонида Гайдая в исполнении группы «Мимино». И все это в один день! Так иркутяне отмечали 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне!
И салют на День Победы в Иркутске 9 мая 2023 года завершит праздник. Начался он в 22.00 и длился семь минут. Кстати, специально для того, чтобы все желающие смогли посмотреть его, работу общественного транспорта продлили до полуночи.
Салют в Иркутске 9 мая 2023
Фото: Елена СИНИЦА
Залпы начали раздаваться в 22.00
Фото: Елена СИНИЦА
Много иркутян пришли посмотреть салют 9 мая
Фото: Елена СИНИЦА
Небо раскрасили огни фейерверков
Фото: Елена СИНИЦА
Салют в Иркутске 9 мая 2023 понравился многим сибирякам
Фото: Елена СИНИЦА
Салют в Иркутске 9 мая 2023 встречали восторженными криками
Фото: Елена СИНИЦА
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