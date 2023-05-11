Мама первоклашки, которого пятиклассники сбросили с горки, рассказала о наказании для обидчиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В майские праздники поселок Молодежный Иркутского района прославился. Вот только увы, совсем не в позитивном ключе. Инцидент произошел на детской площадке во дворе школы: пятиклассники скинули с горки первоклашку.

Он пришел поиграть туда вместе с другом после уроков. Потом «присоединились» и пятиклассники – несколько девочек и два мальчика. Девочкам не понравилось, что на площадке есть кто-то еще, поэтому они попросили своих одноклассников «убрать детей».

Собственно, это они и сделали. Правда, силой. Один из пятиклассников подхватил первоклашку под руки, подвел к спуску с игрового комплекса. Второй толкнул ребенка. Тот упал сначала на живот и лицо, а после перекатился на спину.

Все происходящее школьники еще и сняли на видео, которое распространилось по всем возможным пабликам области.

КП-Иркутск тогда смогла связаться с матерью ребенка.

- Серьезных травм, к счастью, мой ребенок не получил. Спасло то, что он умеет правильно группироваться, ведь раньше ходил на дзюдо, а сейчас – на занятия по вольной борьбе. Но были ссадины, ушибы, синяки, - рассказывала мама пострадавшего.

Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию и прокуратуру.

Как рассказывала мама пострадавшего мальчика, ее ребенок получил психологическую травму – теперь он беспокойно спит. Что касается второй стороны, то свои искренние извинения принесла только мама одного мальчика – того, который столкнул ребенка. Она сама в шоке от того, что вытворил ребенок.

Сегодня, 11 мая, в школе поселка Молодежный состоялось собрание для всех участников инцидента. Виновным детям вынесено дисциплинарное взыскание, рассказали в администрации Иркутского района. Отец второго мальчика хоть и не оправдывал поступок своего чада, но все-таки попытался его защитить. Родители девочек не стали как-либо комментировать произошедшее.

Сейчас мальчиков-пятиклассников полиция поставила на учет комиссии по делам несовершеннолетних. Школа же со своей стороны поставила всех детей на учет социального педагога.

- Будем ли доходить до суда – пока думаем. Сейчас ребенок будет посещать психолога, будем отталкиваться от того, что она скажет. Если окажется, что у сына серьезная психологическая травма, тогда вернемся к вопросу, - сказала мама первоклассника.