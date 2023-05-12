Бездомные собаки напали на 6-летнего мальчика в микрорайоне Юбилейный в Иркутске

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не опять, а снова! В Иркутской области участились случаи нападения безнадзорных собак на людей. Недавно в Усолье-Сибирском на территории овощехранилища обнаружили тело 63-летнего мужчины. Сибиряка насмерть растерзали собаки. А уже 12 мая прокуратура Свердловского района Иркутска вновь устанавливает подробности ужасного происшествия. В ведомство поступило сообщение, что на на 6-летнего мальчика в микрорайоне Юбилейный, что в столице Приангарья, напали уличные псы.

- Прокуратура Свердловского района Иркутска организовала и проводит проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению о нападении бесхозяйных собак. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере обеспечения законности при содержании и отлове безнадзорных животных, - говорят в ведомстве.

Стоит отметить, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Прокуратура Свердловского района Иркутска приглашает законных представителей в прокуратуру для решения вопроса о судебной защите прав пострадавшего ребёнка (г. Иркутск, ул. Терешковой, 37А, в часы работы).