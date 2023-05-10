Бродячие собаки насмерть загрызли 63-летнего мужчину в Усолье-Сибирском

СК завел уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усолье-Сибирском Иркутской области правоохранители устанавливают подробности ужасного происшествия. 8 мая вблизи сторожки на территории овощехранилища обнаружили тело 63-летнего мужчины.

Следователи СК при осмотре зарегистрировали множество рваных и укушенных ран. По предварительным данным, сибиряк погиб при нападении агрессивных бродячих псов. Причиной летального исхода, помимо травм, мог стать болевой шок. Как стало известно КП-Иркутск, у трупа не было руки. Скорее всего, ее оторвали озверевшие дворняги. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура Усолья-Сибирского организовала проверку.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка реализации полномочий органами местного самоуправления в сфере исполнения законодательства о санитарном благополучии населения при содержании безнадзорных животных, - сообщают в пресс-службе регионального ведомства. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также сотрудниками ведомства поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Напомним, 8 апреля в Ленинском районе Иркутска стая дворняг набросилась на 7-летнего мальчика во время прогулки во дворе дома. Не меньше пяти собак кусали ребенка в лицо, голову и тело. К счастью, вовремя на помощь подоспели соседи. С ранами и сильнейшим испугом его доставили в больницу. Через несколько дней юный пациент продолжил лечение дома.

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