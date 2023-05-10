Машина всмятку: женщина и ее 14-летняя дочь погибли в ДТП с «КамАЗом» на трассе в Иркутской области

Кадры с места страшного ДТП под Зимой. Фото: Прокуратура Иркутской области

Страшная авария, забравшая сразу две человеческие жизни, произошла ранним утром 9 мая в Иркутской области. На 1640 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе столкнулись автомобиль Toyota Camry и «КамАЗ». Удар был настолько сильным, что иномарка оказалась раздавлена всмятку. Приехавшие на место случившегося спасатели и полицейские обнаружили оставшуюся от кузова груду металлолома. Пугающие кадры опубликовали в прокуратуре Иркутской области.

- Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

Как стало известно КП-Иркутск, в момент ДТП в салоне находились 49-летняя женщина, ее 14-летняя дочь и мужчина, который был знакомым семьи. Пассажирка и ее единственный ребенок погибли. Водителя удалось спасти, его госпитализировали медики скорой помощи.

Также на место происшествия выезжали Зиминский межрайонный прокурор и заместитель прокурора. Ведомством организована проверка, в ходе которой правоохранители оценят исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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