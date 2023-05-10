«Ты навсегда в наших сердцах»: друзья 14-летней школьницы, погибшей с мамой в ДТП, собирают деньги на похороны

Грузовик и иномарка столкнулись ранним утром 9 мая. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сообщение о трагическом ДТП с двумя погибшими стало шоком для жителей Братска Иркутской области. В искореженной от сильнейшего удара машине погибли 49-летняя женщина и ее единственная дочь. Подростку было 14 лет.

- По предварительной информации, около 6 утра 9 мая на 1640 километре трассы Р-255 «Сибирь» 47-летний водитель автомобиля «Toyota Camry» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель грузовика не пострадал. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как стало известно КП-Иркутск, прибывшим на место жуткой аварии медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть пассажирок иномарки. За рулем находился знакомый семьи. Его с различными травмами увезли в больницу. В грузовике никто не пострадал. Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.

Приехавшие на место аварии медики констатировали смерть школьницы и 49-летней женщины. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Тем временем, друзья девочки, которая училась в одной из школ Братска, объявили в соцсетях траур. Подростки оставляют прощальные сообщения на ее странице:

«Спи спокойно, дорогая»;

«Мне тебя не хватает. Надеюсь, тебе там лучше»;

«Ты навсегда останешься в наших сердцах»;

«До сих пор не верится, что так произошло. Прости меня за все»;

«Прости, что мы так мало общались, но я все равно могу сказать, что ты была очень светлым человеком»;

«Я буду по тебе скучать. Спи сладко-сладко».

Также близкие приятели и одноклассники девочки организовали материальный сбор. Деньги пойдут на похороны. О том, когда состоится прощание, пока не сообщается.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Родительский комитет класса, в котором училась погибшая школьница, ведёт сбор средств.

5336690139349239 - Сбербанк

Получатель: Анастасия Николаевна.

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