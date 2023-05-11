«Будем помнить всегда»: в школе Братска объявлен траур по 14-летней девушке, погибшей с мамой в страшном ДТП

Девушке было лишь 14 лет. Фото: Анастасия С.

«Не стало чудесной светлой девушки… Она была очень хорошим человеком, прекрасной верной подругой и замечательной дочерью. Мы будем помнить… Сегодня. Завтра. Всегда».

Эти трогательные строки посвящены 14-летней школьнице, чья жизнь оборвалась в жуткой аварии ранним утром 9 мая. На трассе Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе автомобиль Toyota Camry на полном ходу столкнулся с «КамАЗом». Девушка и ее 49-летняя мать погибли в искореженном салоне иномарки. Их 47-летний знакомый, сидевший за рулем, выжил, но попал в больницу. Как позже выяснилось, автомобиль выехал на встречную полосу, где лоб в лоб и врезался в грузовик.

От иномарки осталась груда металлолома. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В школе Братска в память об ученице объявлен траур. В одном из коридоров стоит парта, в центре которой – портрет юной длинноволосой красавицы с черной лентой в нижнем углу, в вазе – букет красных роз.

- Родительский комитет организовал сбор материальной помощи для родственников погибшей семьи, - рассказал КП-Иркутск классный руководитель. – Также присоединились одноклассники и близкие друзья девушки. Деньги пойдут на похороны.

Подростки в память о подруге продолжают оставлять слова соболезнования на ее странице в соцсетях. Церемония прощания со школьницей и ее мамой состоится в пятницу, 12 мая.

Тем временем, сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Помочь близким погибшей в ДТП семьи можно, отправив средства по номеру банковской карты:

5336690139349239 - Сбербанк

Получатель: Анастасия Николаевна.

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