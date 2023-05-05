Вернулся с того света: боец СВО пережил остановку сердца, нашел любовь и начал помогать сослуживцам

Иркутянин Федор Садовников трижды участвовал в защите Донбасса и Луганска. Фото: личный архив героя публикации.

Ко своим 30-ти годам иркутянин Федор Садовников трижды участвовал в защите Луганска и Донбасса. Каждый раз – в рядах добровольцев. Из последней командировки сибиряк вернулся с медалью «За отвагу». Сегодня все его свободное время занимает сбор и подготовка гуманитарной помощи для бойцов. Из-за состояния здоровья поддерживать сослуживцев бывший снайпер может только так. После контузии ему пришлось пережить остановку сердца. К тому же, вскоре в его жизни ожидаются новые хлопоты – родительские.

«Мой отец – герой и пример во всем»

- Интерес к военному делу у меня возник с детства, - делится иркутянин. - Мой отец – офицер Вооруженных Сил России. Он герой и мой пример во всем. Я тоже хотел отдать долг Родине, но в армию меня не взяли из-за проблем со здоровьем. В ДТП получил травму позвоночника, к тому же врачи диагностировали серьезную патологию - порок аортального клапана. Так, поставил себе цель научиться всему самостоятельно. В этом мне помогали друзья отца – ветераны войны в Чечне.

С 2014 года Федор Садовников внимательно следил за событиями на Украине. Больше всего он переживал за родственников, которые жили там. В то время парень был студентом Педагогического университета и уже собирался бросить учебу, чтобы поехать туда и защищать мирное население.

- Преподаватели и декан уговорили меня для начала получить диплом. Так я и сделал. Летом 2015-го мы с приятелем стали добровольцами и отправились в Луганскую народную республику. Там служил пулеметчиком бок о бок с мужчинами из разных стран, которые делали это не ради денег, ведь довольствий тогда не было. И среди них есть герои, которые спасли не один десяток жизней. Спустя месяц мне пришлось вернуться домой, так как при вражеском обстреле получил травму головы.

«Смерть подходила ко мне очень близко»

Восстановившись после ранения, в 2017-м году сибиряк вновь надел камуфляж. На этот раз Федор вступил в снайперский взвод специального назначения, который выполнял боевую задачу под Дебальцево в Донецкой народной республике.

- Там я пробыл полгода, и за это время смерть подходила ко мне очень близко, - признается собеседник КП-Иркутск. – Чтобы не играть с судьбой, вернулся домой и решил пока строить жизнь без пуль над головой. По совету приятельницы я устроился в Иркутский техникум авиастроения, где до сих пор обучаю студентов основам безопасности жизнедеятельности. Мне нравится общаться с ними на равных и видеть перед собой простых ребят без лишних заморочек.

Федор открыл военно-патриотический клуб «Экипаж». Фото: личный архив героя публикации.

В том же году под руководством Федора Садовникова свои двери открыл военно-патриотический клуб «Экипаж». Воспитанникам он преподавал основы оказания первой помощи, начальную военную подготовку, работу с оружием, то есть делился навыками, которые когда-то помогли выжить ему самому.

Также боец СВО обучает мобилизованных и добровольцев. Фото: личный архив героя публикации.

Награжден медалью «За отвагу»

В феврале прошлого года стало известно о начале СВО. Сибиряку, за плечами которого были две командировки, начали поступать сообщения и звонки от сослуживцев: «Надо помогать». Однако из-за состояния здоровья на военную службу по контракту его вновь не приняли. Решающей стала новость о том, что на линии соприкосновения находятся бывшие студенты Федора, к которым он проникся, как к собственным детям. Тогда мужчина вновь вошел в число добровольцев и в мае пересек территорию с Украиной, где принимал участие в боях на Харьковском направлении, в Изюме и его пригороде.

Сибиряк награжден медалью "За отвагу".

- Наши штурмовые подразделения попали в засаду. Мы начали прикрывать их с минометов, и по нам в ответ открыл огонь танк противника. Рядом со мной пролетел снаряд, из-за чего получил контузию. Однако задачу мы выполнили, благодаря чему удалось эвакуировать раненых ребят. За это был награжден медалью «За отвагу», но лично получить ее не смог. Спустя два дня после столкновения с националистами вследствие травм у меня произошла остановка сердца, к счастью, вовремя откачали. Придя в себя, за несколько дней я самостоятельно добрался до Иркутска, где прошел различные обследования. Точных диагнозов врачи не поставили, лишь прописали прием лекарств и покой. По сей день прохожу лечение. Из видимых последствий: головные боли и беспокойный сон.

Сбор гумпомощи для военных

Уже в родном Иркутске Федор Садовников, отдыхая в одном из баров, неожиданно для себя встретил будущую жену.

- Изначально наше общение было дружеским, - рассказывает Федор. – Во время одного разговора я решил, что мне пора жениться, и попросил Валентину найти мне пару среди своих подруг. Она пообещала помочь, а спустя месяц сказала, что нашла кандидатуру – себя! В июне мы начали встречаться, а в августе сыграли свадьбу. И я уверен, что моя жена – моя идеальная половинка. А совсем скоро в нашей семье ожидается пополнение.

Иркутянин Федор Садовников трижды участвовал в защите Донбасса и Луганска. Фото: личный архив героя публикации.

Сибиряк продолжает делать все, чтобы поддержать бойцов, участвующих в СВО – закупает необходимое оборудование, аптечки, одежду и отправляет посылки в зону спецоперации. Все это приобретается за свой счет, а также на средства жителей Приангарья. О проделанной работе Федор отчитывается на странице в соцсетях.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Реквизиты для сбора:

2202 2018 9654 4604 - Сбербанк

Получатель: Федор Викторович.

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