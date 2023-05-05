Переехала и сменила имя: убийцу из Иркутска нашли спустя 30 лет в Москве благодаря камерам распознавания лиц

Почти 30 лет женщина скрывала кровавую тайну. Фото: пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

Мать троих детей, заботливая жена, с виду добропорядочная гражданка… Никто из близких и не догадывался, что почти 30 лет Карима Габибулаева (имена всех героев изменены - прим. Редакция) скрывала кровавую тайну. В молодости она была причастна к жестоком убийству девушки в Иркутске, затем пряталась в Таджикистане, оформила местное гражданство и полностью сменила имя… Разглядеть в ней Екатерину Антонову, находящуюся в федеральном розыске убийцу, сумели только камеры распознавания лиц на улицах Москвы, куда она позже переехала с семьей.

Вечеринка закончилась трагедией

Итак, 29 декабря 1994 года, Иркутск. Три приятельницы, студентки одного из училищ, Вера, Катя и Анжела (все имена изменены – прим. Редакции) вместе отмечали наступающий Новый год. Двум из них было по 17 лет. Самой старшей, Кате, уже исполнилось 19. Именно она и предложила подругам собраться в квартире ее дедушки, в доме на улице Просвещения. Едва ли они представляли, что этот вечер навсегда изменит их жизнь...

А все началось с банальной пьяной ссоры. Выпивая бокал за бокалом, Анжела вдруг захотела похвастаться.

- Моя мама стюардесса. И я тоже решила выучиться на эту профессию. Буду летать по разным городам и странам, видеть мир. И все парни будут бегать за мной, - надменно произнесла девушка. - А вы, неудачницы, еще будете у меня в ногах валяться!

Приятельницы вспылили. Вера схватила табуретку и швырнула ее в голову хвастуньи. А затем вместе с Катей они набросились на Анжелу и стали ее избивать.

- Они взяли пояс от халата и принялись душить девушку, - рассказывает КП-Иркутск руководитель следственного отдела по Ленинскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области, подполковник юстиции Лаврентий Мантыков. – Затем схватили открывалку и поочередно нанесли несколько ударов острием в грудь, целясь в сердце. В результате смерть наступила от асфиксии. Когда Анжела перестала подавать признаки жизни, они отмыли с ее лица и пола пятна крови и решили избавиться от трупа.

Тело они успели донести только до двери подъезда. Преступниц спугнули соседи, выходившие во двор прогуляться с собаками. А тут еще и дедушка Кати возвращался домой! Увидев его, они бросили труп прямо в подъезде и побежали обратно в квартиру. Проходя мимо убитой, пожилой мужчина подумал, что кто-то перебрал алкоголя и заснул, не дойдя до дома. О теле правоохранителям сообщили другие жильцы. Как преступницам удалось улизнуть из дома и остаться незамеченными - история умалчивает.

Тем временем, когда Анжела не вернулась с вечеринки, родственники забили тревогу. Они знали, с кем девушка проводила тот вечер. Поэтому, казалось бы, найти возможных убийц легко. Но спустя несколько дней после преступления сотрудники милиции разыскали лишь одну из них - Веру. Задержанная созналась, что они с Катей убили Анжелу, получила срок и отбыла наказание в колонии. Спустя шесть лет, в 2000-м году, вышла на свободу по амнистии, построила семью и родила детей. Больше в поле зрения правоохранителей не попадала.

А вот Катя после убийства исчезла. С января 1995 года она находилась в федеральном розыске.

Камеры засекли ее на улице

Как оказалось, она спряталась в Таджикистане. Получила гражданство, сменила имя, фамилию и отчество. Так иркутянка Катя превратилась в Кариму. Позже она вышла замуж, снова сменив фамилию, родила троих детей и занималась их воспитанием.

- В 2012 году ей по каким-то причинам вместе с детьми пришлось вернуться в Россию. Она сняла квартиру в Москве, устроилась на работу в прачечную, - рассказывает Лаврентий Мантыков. - Она уже и не думала, что ее здесь кто-то ищет спустя столько лет. Тем более, когда паспортные данные полностью изменены.

Но ни новая личность, ни изменившаяся из-за возраста и макияжа внешность не спасли преступницу. Старая фотография из уголовного дела, на которой Кате 19 лет, все еще находилась в базе розыска. Система распознавания лиц, встроенная в видеокамеры на улицах Москвы, "засекла" подозреваемую.

- С 2018 года камеры в Москве научились распознавать лица горожан. И вот несколько месяцев назад программа считала ее изображение и автоматически установила сходство с той самой фотографией почти 30-летней давности, - рассказывает Лаврентий Мантыков.

Информация поступила правоохранителям. Они распутали клубок ее перемещений и изменений имени. Выяснили, где именно она живет в Москве.

Теперь дальнейшую судьбу женщины определит суд. Фото: СУ СК Иркутской области

При задержании Катя-Карима вела себя спокойно. Рассказала о преступлении и призналась, что сама подумывала явиться в полицию с повинной. Сейчас она находится в СИЗО Иркутска. А ее уже бывшая приятельница Вера проходит свидетелем по уголовному делу. После того кровавого вечера соучастницы впервые встретились на очной ставке. Теперь дальнейшую судьбу женщины определит суд.

- Срок давности за совершенное преступление в данном случае не истекает, - поясняет Лаврентий Мантыков. - Ведь все это время Екатерина находилась в федеральном розыске. Максимальное наказание по старому кодексу составляет 15 лет лишения свободы.

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