Страшную находку обнаружили на дне водохранилища: трагически завершились поиски мужчины в Иркутской области

Мужчину разыскивали больше полугода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагические известия пришли в поселок Бильчир Иркутской области. Один из его жителей пропал без вести 1 октября 2022 года. 70-летний пенсионер уехал из дома на синей иномарке и больше не возвращался, на связь с семьей выходить перестал. Следователи СК, полицейские, спасатели, волонтеры и родственники пожилого сибиряка больше полугода занимались его поисками. Сотни километров сыщики и сотрудники МЧС осмотрели с воздуха с помощью вертолета Ми-8. Внимание было уделено проселочным дорогам, которыми мог воспользоваться исчезнувший мужчина, также правоохранители прочесали поля и берега водоемов, однако следов так и не обнаружили.

Как стало известно КП-Иркутск, в минувшие выходные в полицию поступило сообщение о страшной находке рыбаков на Братском водохранилище. Из-подо тающего льда показалась крыша автомобиля. Когда затонувшую машину вытащили на берег, в ее салоне нашли труп. Позже стало понятно, что погибший – потерявшийся прошлой осенью пенсионер.

- Тело разыскиваемого обнаружено в реке Ангара на территории Осинского района Иркутской области. В ходе осмотра тела мужчины телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Следователями СК территориального следственного органа проведен осмотр места, где было обнаружено тело, выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее сотрудниками регионального Следкома по факту исчезновения пожилого сибиряка было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

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