«Маленький, замерз!»: школьник спас тонущего в реке жеребенка в Бурятии

Девятиклассник бросился в холодную реку на помощь малышу. Фото: из личного архива героев публикации

Настоящие герои среди нас. 15-летний подросток из Тункинского района спас из реки тонущего жеребенка.

Все произошло утром, 3 мая. Подросток вместе с мамой и бабушкой выгонял коров на пастбище. В какой-то момент сибиряки заметили, что возле берега реки Иркут находится лошадь. Кобыла была явно встревожена, громко ржала и выглядывала что-то в воде.

- Внук решил подбежать ближе, узнать, что случилось, - рассказывает бабушка подростка Татьяна Петровна. – Оказалось, что в воде находится жеребенок. На вид ему месяц-два от силы. Скорее всего, он оступился с небольшого оврага, упал в реку, увяз в песке и выбраться сам не мог. Сил у него уже почти не было.

Кобыла была встревожена и выглядывала что-то в воде. Фото: из личного архива героев публикации

Недолго думая, девятиклассник бросился в холодную реку на помощь малышу. К счастью, жеребенок находился недалеко, на расстоянии метра. Подросток поднял животное и вместе с ним направился к берегу. К тому моменту на место уже подоспели бабушка и дедушка героя.

- Муж принялся помогать внуку. Вместе они оттащили жеребенка на берег. Кобыла в этот момент убежала, - рассказывает Татьяна Петровна. – Мы быстро зашли в дом. Внук снял мокрую одежду и отогревался горячей водой. А мы в этот момент с дочерью и мужем принялись растирать замерзшего жеребенка. Через некоторое время он поднялся на ноги.

Женщина сделала несколько фотографий и отправила их в местную группу. Сразу же откликнулся хозяин животного. Мужчина на тот момент уже обнаружил, что кобыла вернулась домой без детеныша, и вышел на его поиски. Поблагодарив юного спасителя, сосед увел жеребенка домой.

Позже к спасению жеребенка подключился и дедушка подростка. Фото: из личного архива героев публикации

Сам девятиклассник после пережитого чувствует себя хорошо. Подросток даже не успел замерзнуть или простыть после того как побывал в холодной реке.

- Он просто не мог поступить по-другому, - рассказывает бабушка. – Внук очень любит лошадей и всегда готов прийти на помощь людям!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Боится сделать первый шаг»: 2-летняя девочка из Братска, которая лишилась ног при пожаре, учится ходить на протезах (подробнее)

Миссис Красавица Иркутской области отсудила 225 000 рублей за несостоявшийся Всероссийский конкурс (подробнее)

Озвучена версия, где находится девочка, которую родители из Таджикистана забрали у приемной семьи из Иркутска (подробнее)