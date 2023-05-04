Миссис Красавица Иркутской области отсудила 225 000 рублей за несостоявшийся Всероссийский конкурс

Наталия Алферова так и не смогла побороться за главную корону. Фото: личный архив героини публикации, "Краса Иркутска 2021".

Имя 35-летней Наталии Алферовой в родном Иркутске крепко связано со спортом. На протяжении почти 15 лет экс-защитница хоккейного клуба «Сибскана» играла за российскую сборную по хоккею с мячом и за все это время не пропустила ни одного чемпионата мира. Даже рождение второго ребенка не помешало ей спустя месяц вновь встать на коньки. Однако победы белокурая красавица одерживала не только на льду, в 2021 году она завоевала звание «Миссис Красавица Иркутской области». Пройдя региональный этап, обладательница короны уже готовилась ко Всероссийскому конкурсу, но в итоге соревнования обернулись судебными разбирательствами.

Мечтала о главной короне

- На рекламу конкурса «Краса Иркутска 2021» я наткнулась на просторах сети, - вспоминает Наталия Алферова в беседе с КП-Иркутск. – Участвовать в нем меня уговаривала подруга, и я решила: «Почему бы и нет?». Ведь за плечами у меня уже есть один титул – «Мисс виртуальный Иркутск». Так, в июне 2021 года я прошла кастинг, а с августа начались занятия по стилистике, хореографии, подиумному шагу, ораторскому мастерству и технике речи.

Наталия в прошлом защитница иркутского хоккейного клуба "Сибскана" и шведской команды "Скутшер". Фото: личный архив героини публикации

22 октября соперниц ждал напряженный финал. После дефиле в вечерних платьях жюри приступили к обсуждению, кому все-таки достанутся призовые места.

- Мы стояли на сцене и ждали решения. Сначала мою фамилию огласили в звании «Мисс спорт», а через пару минут дошла очередь главного приза «Миссис красавица Иркутской области», и вновь прозвучало мое имя. Я была счастлива!

Окрыленная победой в конкурсе Наталия Алферова планировала представлять регион на Всероссийском этапе в Санкт-Петербурге. Сибирячка подписала контракт и, как положено, оплатила взнос на участие в размере 50 тысяч. В эту сумму входило проживание, питание и обучение девушек во время подготовки и самого конкурса.

- По словам организаторов, он должен был состояться через месяц, в ноябре, - продолжает говорить собеседница КП-Иркутск. – Тот год был богатым на события, одновременно с «Красой Иркутска» я готовилась к Кубку России по бенди, а также подписала контракт со шведской командой «Скутшер». То есть мне пришлось бы улететь с семьей в Швецию, приступить к тренировкам, а потом вместе с двумя детьми на неделю прилететь в Питер ради конкурса. Но я была готова к этому, так как хотела вернуться с главной короной.

Ни звонков, ни СМС

Однако, по словам иркутянки, дата проведения битвы красавиц приближалась, но от организаторов не было ни звонков, ни СМС. От других участниц Наталия узнала, что мероприятие перенесено по непонятным причинам, предположительно, на июнь следующего, 2022 года. Вернувшись в Россию уже спустя 5 месяцев, женщина поинтересовалась судьбой конкурса вновь, но знакомые ей сообщили, что его снова перенесли.

- Тогда я поняла, что никакого конкурса в Санкт-Петербурге уже не будет, - признается Наталия Алферова. – Выйдя на связь с организатором, я попросила вернуть мне деньги, потраченные на взнос. Сумма, может быть, и небольшая, но эти деньги мне никто не дарил. Я заработала их своими силами, и решила не давать наживаться на себе. В течение полугода мы общались в мессенджерах и по электронной почте. Все это время организатор кормил меня «завтраками». Устав ждать, я предупредила его о намерении пойти в суд, но на тот момент он уже перестал отвечать.

Иск Наталии Алферовой рассмотрели во Свердловском районном суде Иркутска. К слову, свои интересы красотка и спортсменка защищала сама, так как является опытным юристом, а в прошлом году получила удостоверение адвоката. Помимо собственных сбережений она потребовала выплатить ей моральную компенсацию, и Фемида встала на ее сторону.

«Теперь его жизнь изменится»

- Решением суда с индивидуального предпринимателя пользу истца взысканы внесенные по соглашению денежные средства в размере 50 000 рублей, а также неустойка в размере 50 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 75 000 рублей. Кроме того, с ИП взыскана государственная пошлина в бюджет Иркутска в размере 5 750 рублей, - сообщают в пресс-службе суда корреспонденту КП-Иркутск.

Так, спустя почти полтора года Миссис Красавица Иркутской области 2021 все же смогла по закону вернуть собственные деньги, однако сама Наталия уверена, что разбирательства только начинаются.

- Скорее всего, организатор даже не в курсе решения суда, так как на заседание он не явился, а на связь со мной больше не выходил. Проблематично будет и взыскать с него долг через судебных приставов. Однако в любом случае теперь его жизнь изменится. К примеру, с непогашенной задолженностью он не сможет выехать за границу, - заключает иркутянка.

Теперь мать двоих детей сияет на сцене в роли модели фитнес-бикини. Фото: личный архив героини публикации

Сегодня мать двоих детей и адвокат продолжает сиять на сцене, но уже на соревнованиях по бодибилдингу. После горького опыта женщина с головой ушла в этот вид спорта и уже достигла успехов, завоевав кубки на соревнованиях в Приангарье и соседней Бурятии. Хоккей с мячом же пришлось оставить ради карьеры.

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