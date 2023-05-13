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Происшествия13 мая 2023 8:15

Эвакуировали вертолетом: четверых взрослых и троих детей спасли из подтопленных населенных пунктов Иркутской области

Семь людей эвакуировали из подтопленных населенных пунктов в Иркутской области
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Во всех подверженных подтоплению населенных пунктах спасатели будут работать до полной стабилизации обстановки.

Во всех подверженных подтоплению населенных пунктах спасатели будут работать до полной стабилизации обстановки.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пришла весна, а значит, реки и земля начали сбрасывать ледяные оковы. Начинается процесс снеготаяния и большого притока талых вод. В Катанском районе жители могут наблюдать интенсивность данных процессов. Особенно страдают жители тех населенных пунктов, где протекают реки Нижняя Тунгуска и Непа. Недавно пришлось даже эвакуировать местное население с помощью вертолета.

- Семь человек из двух населенных пунктов вертолетом эвакуированы в Киренск. Это четверо взрослых и трое детей, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. - По-прежнему подтоплено 134 дома в четырех населенных пунктах. Стоит отметить, что пострадали 270 человек. Людям оказывается адресная помощь. Жители проинструктированы о требованиях обязательной эвакуации и правилах поведения при паводке.

С подтопленных территорий населенных пунктов спасатели эвакуировали 60 человек.

С подтопленных территорий населенных пунктов спасатели эвакуировали 60 человек.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В целом по Иркутской области с подтопленных территорий населенных пунктов спасатели эвакуировали 60 человек. Стоит отметить, что среди них более 10 детей. Полностью вывезено население села Токма и частично эвакуированы жители Преображенки и Еремы. Сейчас все находятся в пункте временного размещения. Работники администрации муниципалитета уже начали готовить документы, по которым можно будет возместить ущерб пострадавшим.

- Во всех подверженных подтоплению населенных пунктах спасатели будут работать до полной стабилизации обстановки, оказывая необходимую адресную помощь, в том числе по защите личного имущества граждан, - сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области.

За состоянием рек круглосуточно наблюдают специалисты.

За состоянием рек круглосуточно наблюдают специалисты.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За состоянием рек круглосуточно наблюдают специалисты. Сотрудники МСЧ говорят, что в ближайшие несколько дней уровень рек еще возрастет. Особое внимание уделяется паводковой ситуации в районе сел Токма, Ика, Подволошино, Преображенка, Ерема и Непа. На данный момент ледоход практически завершен. Ранее КП-Иркутск уже сообщала о критических отметках рек.

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