Эвакуировали вертолетом: четверых взрослых и троих детей спасли из подтопленных населенных пунктов Иркутской области

Во всех подверженных подтоплению населенных пунктах спасатели будут работать до полной стабилизации обстановки. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пришла весна, а значит, реки и земля начали сбрасывать ледяные оковы. Начинается процесс снеготаяния и большого притока талых вод. В Катанском районе жители могут наблюдать интенсивность данных процессов. Особенно страдают жители тех населенных пунктов, где протекают реки Нижняя Тунгуска и Непа. Недавно пришлось даже эвакуировать местное население с помощью вертолета.

- Семь человек из двух населенных пунктов вертолетом эвакуированы в Киренск. Это четверо взрослых и трое детей, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. - По-прежнему подтоплено 134 дома в четырех населенных пунктах. Стоит отметить, что пострадали 270 человек. Людям оказывается адресная помощь. Жители проинструктированы о требованиях обязательной эвакуации и правилах поведения при паводке.

С подтопленных территорий населенных пунктов спасатели эвакуировали 60 человек. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В целом по Иркутской области с подтопленных территорий населенных пунктов спасатели эвакуировали 60 человек. Стоит отметить, что среди них более 10 детей. Полностью вывезено население села Токма и частично эвакуированы жители Преображенки и Еремы. Сейчас все находятся в пункте временного размещения. Работники администрации муниципалитета уже начали готовить документы, по которым можно будет возместить ущерб пострадавшим.

- Во всех подверженных подтоплению населенных пунктах спасатели будут работать до полной стабилизации обстановки, оказывая необходимую адресную помощь, в том числе по защите личного имущества граждан, - сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области.

За состоянием рек круглосуточно наблюдают специалисты. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За состоянием рек круглосуточно наблюдают специалисты. Сотрудники МСЧ говорят, что в ближайшие несколько дней уровень рек еще возрастет. Особое внимание уделяется паводковой ситуации в районе сел Токма, Ика, Подволошино, Преображенка, Ерема и Непа. На данный момент ледоход практически завершен. Ранее КП-Иркутск уже сообщала о критических отметках рек.