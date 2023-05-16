Почему квартира в Иркутске стоит, как два загородных дома и кто покупает «золотые квадраты». Отвечает риелтор

В среднем "квадрат" жилья на первичном рынке в Приангарье в первом квартале обходился в 103 тыс руб. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как-то мне на глаза в соцсетях попалось объявление из разряда «Торопись, налетай, приобретай». На фотографии красовался двухэтажный домик из деревянного бруса. Покупатель обещал две спальни, гостиную, кухню, санузел, террасу и балкон общей площадью 110 «квадратов» с отделкой под ключ, а также 8 соток земли. А теперь, внимание, вопрос… Цена этого великолепия? Обзавестись жильем предлагалось за 2 450 000 рублей. И это в селе Хомутово, что в получасе езды от Иркутска. Решила сравнить с ценами на квартиры в городе. За эти же деньги в Октябрьском районе на продажу выставили… бывшую комнату в общежитии, где диван и кухонный гарнитур находятся в самом тесном соседстве, а места для ванны на 18-ти квадратных метрах и вовсе не нашлось. Конечно, был вариант и посолиднее, но на самой окраине. То есть без личного авто добираться в центр придется час, а то и больше. Почему же стоимость одна, а предложения в Иркутске и Иркутском районе такие разные? Этот вопрос я задала опытному риелтору Виктории Малановой.

Во всем «виновата» льготная ипотека

- На самом деле, все просто – спрос рождает предложение, - говорит собеседница КП-Иркутск. - С появлением в 2020-м году льготной сельской ипотеки с максимальной ставкой 3%, люди начали поголовно переезжать в села, поселки и деревни. При этом, СНТ и ДНТ не котировались. Еще один момент, в рамках программы в кредит можно было взять до 3 миллионов рублей. То есть резко появилась нужда в дешевом жилье за пределами города. Умные застройщики это быстро смекнули.

По словам специалиста, самыми популярными «направлениями» являются: Хомутово, Грановщина, Урик и Карлук. Все эти населенные пункты расположены вблизи от Иркутска, что несомненно подкупает тех, кому приходится ездить туда по работе, учебе и т.п.

Плюсы жизни за городом

Иркутск - не мегаполис, не город-миллионник. Однако жители столицы Приангарья тоже сталкиваются с проблемой соседства с оживленными дорогами, увеселительными заведениями и другими источниками шума. В селе вас такая проблема не коснется. Это несомненно плюс. Более того, в частном доме даже большой компании будет трудно помешать соседям.

Еще один приятный бонус – есть, где разгуляться. Цена на квартиру и коттедж одинаковые, но во втором случае вы можете получить площадь в 6 раз больше и собственную территорию в придачу! Можно и огород разбить, и сад, и то и другое.

Но главный козырь, конечно, стоимость: в среднем жилые «квадраты» в Иркутском районе обойдутся от 3,5 до 4,5 миллионов рублей, когда в городе придется выложить 5-7 миллионов. Разница ощутима!

…но есть и минусы

- Главная проблема этих домов – в них нет печного отопления, - продолжает рассказывать Виктория Маланова. – Если электричество отключат посреди зимы, а такое бывает часто, семья может попросту замерзнуть. Я уже молчу о том, что в таком случае станет с самим домом и его коммуникациями. Так, люди вынуждены временно переезжать в съемные квартиры в Иркутске. К слову, этот фактор отчасти повлиял на рост цен за аренду.

Весной сельских жителей ожидает другая беда – подтопления. Снег тает, а вода заливает участки и дороги. Бороться с этим тяжело и очень дорого.

- Еще одно неудобство для родителей – из-за перенаселенности мест в школах и детских садах на всех не хватает. Ребенка придется ежедневно возить в город по пробкам. К слову, заторы на дорогах и трата денег на бензин - тоже вещи не из приятных.

Квартира стоит, как два дома

Тем временем, за евродвушку с белой отделкой в хорошем районе выставляют на продажу за 7,9 миллионов рублей. Из описания: 44,7 квадратных метра, 15 этаж, на территории жилого комплекса парковка и детская площадка, а поблизости детский сад, кафе и автобусная остановка. Ну разве, не даром? В том же ЖК самую дешевенькую студию в 31 «квадрат» и с черновой отделкой готовы отдать почти на три миллиона дешевле, однако и те уже разлетелись, как горячие пирожки. Риелтор со стажем подтверждает: несмотря на «конские» цены, клиент есть и весьма платежеспособный.

- Большой популярностью пользуются новостройки, которые еще не сданы в эксплуатацию. Для многих – это способ заработка. После небольшого ремонта их сдают посуточно. Вырученных денег хватает, чтобы погасить кредит и немного положить в карман. Для тех же целей покупают и квартиры с минимальным ремонтом и основными удобствами. Зачастую так поступают даже жители соседних регионов, так как в столице Приангарья стоимость аренды заметно выше. Конечно, те кто нуждается в своем гнездышке, тоже готовы залезать в ипотеки. Снижений цен в ближайшее время не предвидится.

Также Виктория отмечает, что в последние годы на стоимость сильно влияет местоположение. Из-за проблем с пробками иркутяне все чаще хотят жить в пешей доступности от места работы. Поэтому квартиры вблизи крупных офисов и предприятий, а также школ и университетов будут иметь более высокий спрос и, как следствие, ценник.

- К слову, ни 15, ни 20 миллионов за квартиру не предел, - говорит Виктория Маланова. – Самые дорогие апартаменты в элитном жилом комплексе в центре Иркутска продают за 200 миллионов рублей и выше.

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