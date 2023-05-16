Из детского дома - на пьедестал: сибирячка с внешностью Барби метает ножи и выступает в рукопашном бое на ринге

Именно в детском доме у юной сибирячки произошла судьбоносная встреча. Фото: из личного архива героини публикации

Большую часть своей жизни 21-летняя иркутянка Арина Смолина провела в детском доме. Ни любви, ни ласки, ни заботы она никогда не знала... Однако именно здесь, в стенах казенного учреждения, у юной сибирячки произошла главная встреча. Благодаря ей Арина нашла жизненный путь, профессию и верного наставника. Обо всем она рассказала КП-Иркутск.

Называла воспитательниц «мамами»

В 2002 году, когда Арина появилась на свет в одном из роддомов Иркутска, ее мама точно знала, девочку у нее отнимут. Женщина не могла предоставить для крохи необходимые условия, у нее не было собственного жилья. Так и произошло. Сразу же после рождения Арину поместили в дом малютки, а затем перевели в центр помощи детям.

- Жизнь в детском доме была для меня не сложной – ведь другой я попросту не знала, жила там с младенчества. Конечно, как и все дети-сироты, я мечтала о полноценной семье. Называла всех воспитательниц «мамой», - признается Арина. – Отношения с другими ребятами тоже складывались довольно хорошо. Со многими до сих пор общаюсь даже после выпуска.

Когда Арине исполнилось 11 лет, в детском доме оборудовали и открыли спортивный зал, где начал проводить тренировки по универсальному бою. Фото: из личного архива героини публикации

Когда Арине исполнилось 11 лет, в детском доме оборудовали и открыли спортивный зал, где начал проводить тренировки по универсальному бою Валерий Кубко. Он, кстати, и сам бывший воспитанник, выпускник этого же учреждения. Попал туда, став сиротой, в 10 лет после смерти родителей. Свободное время подросток проводил на спортивных площадках, занимался рукопашным боем. Молодой тренер на тот момент только окончил колледж физической культуры. Мечтал таким же, как он, детям дать возможность самореализоваться, найти хобби по душе и просто разгрузить голову от грустных мыслей. На ознакомительную тренировку пришли несколько ребят. Среди них оказалась и миниатюрная Арина.

- Мне настолько понравились занятия, что я решила продолжить, - рассказывает Арина. – Конечно, первое время было довольно тяжело. Ведь универсальный бой включает в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. Нужно отдаваться в каждой дисциплине по полной! Мои первые соревнования прошли в одной из школ Иркутска. Я тогда заняла первое место среди… мальчиков! (смеется). Вот тогда-то и поняла – это мое и не брошу.

Спорт научил не сдаваться

Валерий увидел потенциал в юной подопечной и взял ее «под крыло». Тренировки стали проходить чаще и интенсивнее. Результат не заставил долго ждать. Арина начала принимать участие в городских и межрегиональных турнирах по различным видам единоборств. Первую «бронзу» на Первенстве России девушка получила в 14 лет. Третье место нисколько не расстроило спортсменку. Наоборот, только раззадорило боевой дух! Арина начала прикладывать еще больше усилий. Старания оказались не напрасными. В 2022 году сибирячка стала Чемпионкой мира по универсальному бою. А уже в этом году копилку достижений юной красавицы пополнила серебряная медаль Чемпионата России.

В 2022 году сибирячка стала Чемпионкой мира по универсальному бою. Фото: из личного архива героини публикации

Сейчас сибирячка уже не представляет свою жизнь без спорта. Каждый день Арина уделяет тренировкам по несколько часов.

- Многие удивляются, когда узнают, что я выбрала такой вид спорта. Недоумевают, как так, такая маленькая, хрупкая. Мой рост всего 160 сантиметров, а вес 57 килограммов. И многие даже смеются и не верят, что я чемпионка по универсальному бою, - смеется Арина. – Но я не представляю себя в какой-то другой сфере. Спорт научил меня не сдаваться и очень сильно закалил характер. Теперь я всегда иду до конца.

Арина признается, что во многом спорт помог получить ей и образование. К сожалению, многие воспитанники детских домов зачастую бросают учебу на полпути. Но Арина не из их числа. В прошлом году девушка окончила колледж, получила специальность педагога по физической культуре и спорту. Теперь сибирячка сама занимается с маленькими будущими спортсменами.

Будущий заслуженный мастера спорта

Еще одним, уже личным достижением в жизни Арины стало то, что девушка смогла найти родную маму.

Еще одним, уже личным достижением в жизни Арины стало то, что девушка смогла найти родную маму. Фото: из личного архива героини публикации

- Ее имя было в документах, которые мне отдали, когда я выпустилась из детского дома. Я нашла ее через социальные сети, написала, попросила номер телефона и приехала к ней домой - рассказывает Арина. – Но наша встреча была довольно холодной, непонятной. Все-таки передо мной сидел совершенно чужой человек. Я не чувствовала, что это моя родная мама. Она долго извинялась перед мной, плакала. Я не держу на нее обиды! К сожалению, восстановить связь нам не удалось, виделись мы не часто. А в сентябре прошлого года она умерла от болезни…

Арина также узнала, что у нее есть двое младших братьев и сестра. Их взяла под свою опеку тетя девушки. Периодически она общается с ними. Ребятишки очень гордятся своей прославленной сестрой и мечтают быть похожими на нее. О заслугах спортсменки они узнают из интернета.

Теперь сибирячка сама обучает маленьких будущих спортсменов. Фото: из личного архива героини публикации

Одним из самых близких людей для сибирячки продолжает оставаться ее тренер. Он помогает ей во всем. На будущее у спортивного тандема довольно грандиозные планы. Девушка вовсю готовится к Чемпионату мира, который пройдет в ноябре. Арина планирует получить звание заслуженного мастера спорта по универсальному бою.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Врачи приняли рак за гормональный сбой»: мать четверых детей из Бурятии борется с агрессивной онкологией (подробнее)

«Больше не повторю!»: как я на неделю поменялась домашними делами с мужем, и что из этого вышло (подробнее)

«Никому не сообщайте о нашем разговоре»: по одной фразе сибирячка раскусила мошенников и спасла 1,5 млн рублей в Иркутске (подробнее)