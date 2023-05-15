«Больше не повторю!»: как я на неделю поменялась домашними делами с мужем, и что из этого вышло

Несколько раз эксперимент был под угрозой срыва. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Еще до свадьбы с будущим мужем договорилась: домашние обязанности делим пополам. Позже выяснилось, готовить Иван может только в хорошем расположении духа, вещи ему всегда гладила мама, а гель для стирки он путает с кондиционером.

«Наконец-то ты пришла, я весь день есть хочу!», мое терпение лопнуло однажды вечером. Почему сам ничего не сварил? отвечаю вопросом на вопрос. Пока ленту в соцсетях листал, не заметил, как стемнело. Мне завтра на сутки заступать, приготовь еды на весь день, а я в душ! по званию муж лейтенант полиции, а приказы отдает не хуже генерала. Выполни я его распоряжение, до кровати доберусь к часу ночи. Слушай, давай на тебе борщ, на мне счета и «полочку прибить»! на лбу от злости у меня вздувалась вена. А давай! внезапно согласился Иван. Махнемся обязанностями на неделю.

Понедельник

Вернувшись с работы, впадаю в немой шок: квартира блестит, из кухни разносится умопомрачительный аромат. Лазанья, мэм… интригует Иван.

Блюдо мужа при этом выглядит, как со страниц кулинарной книги, хотя он к плите раз в пятилетку подходит. Снимаю пробу. На вкус еще лучше… Подкрепившись, направилась в душ, а оттуда в свежую постель. Красота!

Вторник

Во вторник я тружусь на удаленке, супруг в дежурной части. Позавтракав, подхожу с грязной тарелкой к раковине и думаю, как бы поступил Иван и… ставлю ее в мойку.

Позже замечаю коробку с дрелью в коридоре. Туда ее три месяца назад поставил муж, чтобы повесить на стену ключницу. Но та лежала в шкафу, а инструмент продолжал пылиться. Впервые беру в руки дрель и ищу на YouTube ролик для начинающих нашла! Решаю отдохнуть и перенести дела на выходной.

Наступило время ужина, но требовать еды не с кого, поэтому…наемся пельменями!

Среда

Около 9 утра скрипит замочная скважина дорогой вернулся со смены, мечтая о сне. «А завтрак?», напоминаю я об обязанностях.

Тот меняется в лице, но молча бредет в сторону кухни, а там второй сюрприз немытая посуда. Выслушиваю монолог негодования, но ничего не предпринимаю сижу за столом и покорно жду. Спасла мужа завалявшаяся пачка вареников. Но готовил он, кажется, без любви тесто прилипло к тарелке, а картошка осталась в кастрюле с водой…

Четверг

Раз в неделю супруг за городом помогает родителям на участке. Я труда не боюсь, тем более есть плюс накормят. Поехали! кричу с воодушевлением. Чего? У меня водителей нет, езжу один, справедливо, к моему несчастью, заметил муж.

Права-то у меня есть, но пользоваться ими не приходилось. Несколько километров преодолела успешно, пока…не закончилась трасса. Весной в деревушке самое бездорожье. Колеса предательски забуксовали. Помощь предложил ехавший мимо таксист. Мужичок лет 40-ка резво цепляет меня тросом. Машина выехала! Только смутил странный шум. Обхожу авто, а там передний бампер, наполовину лежит в луже. Отзывчивого водителя след простыл… Пришлось звонить мужу и сдаваться с повинной.

Пятница

Решила довести хоть что-то до конца. Хватаюсь за дрель.

«А как понять, где сверлить?» соображаю. Беру красную помаду, обвожу ей отверстия на обратной стороне ключницы и припечатываю к стене. Полдела! Включаю видео-урок и повторяю. Сверлю-сверлю…но пыль летит, в обоях дырка, а толку ноль! Муж злорадствует: Стена то бетонная! Здесь ударный перфоратор нужен, у нас его нет. Что ж раньше молчал-то?!

Суббота

Суббота. Кухня обросла горами грязных тарелок, что подпортило мужу настроение. Чтобы не попасть под горячую руку, предлагаю оплатить счета, накануне как раз пришла зарплата. За все 24 года ни разу с ЖКХ не сталкивалась, поэтому покорно перевожу на карту Ване набежавший за месяц долг почти в 6 000 рублей. Плакали мои реснички и ноготочки.

Воскресенье

Мой желудок уже забыл, что такое горячая еда. И муж с нетерпением ждет окончания эксперимента. Напоследок интересуется, когда ждать остальную оплату по ежемесячным расходам. А сколько нужно денег? закопала саму себя. Хорошо живешь… Ипотека 35 000 рублей, кредит 6000 рублей, ремонт бампера 30 000 рублей. Машину так и быть беру на себя.

Я еще от коммуналки не отошла, а он! Итого: на счету минус почти 50 000. Следующий месяц экономлю на проезде до офиса и работаю на удаленке.

P.S.

Больше не повторю!

Спустя неделю мы единогласно пришли к выводу: это увлекательный был «аттракцион», но хорошего помаленьку. Давай вместе посуду помоем, а потом что-нибудь вкусненькое приготовим, услышав это, мне показалось, что кто-то подменил моего мужа. А когда будешь поздно возвращаться с работы, я сам что-нибудь сварю.

Папа может, папа может все, что угодно

А ведь у нас еще детей нет! Каково помимо ежедневных дел по дому, менять подгузники и читать сказки на ночь, к сожалению или к счастью, знаю лишь понаслышке. Один из таких супер-пап мой коллега Сергей. Его старшему сыну 10 лет, младшему 3 года. С рождением второго ребенка пришлось уйти на удаленку, чтобы «отпустить» жену на работу, так как та грозилась в закрытом пространстве сойти с ума. Как только любимая уходит Сергей становится нянькой, гувернанткой, и одновременно добытчиком. К слову, отговоркам в его речи места нет, дедлайны святое. Как я справляюсь? Да, никак, скоро кого-нибудь пришибу, не задумываясь отвечает мой собеседник. Кажется, что вопросы о домашних обязанностях вызвали в нем крик души. Ощущение, что куда-то опаздываю, не отпускает никогда. Малой просыпается практически каждую ночь и соскакивает с постели в 6 утра, мы вместе с ним. В детский сад еще не ходит, бабушек и дедушек нет, да и парень с характером. Всегда приходится договариваться, иначе душу вывернет. Пока жена идет за старшим в школу, я второго кормлю, укладываю спать и успеваю поработать. Уроки у сына не проверяем сил нет. Объяснить то, что не смог объяснить учитель, без мата попросту невозможно. Вечером впопыхах доделываю работу. Если лягу на боковую раньше 00:00 это успех. Конечно, недосып постоянный. На днях впервые за несколько лет спал до 9 утра радовался, как ребенок.

Вместо поварешки отвертка, на замену кастрюле дрель

Есть у меня еще одна знакомая, которая за милую душу вечер у плиты променяет на возню со сборкой мебели. При этом еще год назад она была из тех, кто не знал, чем саморез отличается от шурупа. Новое пристрастие Наталья обрела после того, как купила новый дом, в который понадобились новый комод, стеллаж, тумбочка и многое другое. Все убранство я заказала в Сети, поэтому вместо товара с картинки получила перевязанные скотчем коробки с полками, дверками, ящиками и всякой мелочью, вспоминает с улыбкой моя собеседница. Ой, а тогда было вообще не смешно. Одна, за городом, ближайший знакомый мужик за 40 километров. И как быть? Ну, думаю, нет ничего невозможного. Пока распаковала посылку, пока осмотрела свою «расчлененную» тумбу…Пыталась опираться на седьмое чувство, но спустя 40 минут сдалась и взяла в руки инструкцию. Еще час и вуаля, первый элемент интерьера готов! С тех пор я мастерски владею шуруповертом и знаю, что молотком для мяса можно забить расшатавшийся гвоздь.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Оксана Савчук:

Всегда можно договориться

- Женщина – хозяйка, мужчина – добытчик, такой уклад жизни заложен в нас природой. Но стоит помнить, что помимо инстинктов у нас есть нечто большее – умение договариваться. В любых отношениях возможно и даже необходимо приходить к единому знаменателю. Однако не стоит делать это через «не хочу», комфортно должно быть всем. Иначе есть риск, что один из партнеров впадет в состояние "жертвы", что до добра не доведет. Муж обожает готовить, а у супруга – успешная карьеристка? Меняйтесь ролями, делите обязанности, как вам удобно и не старайтесь равняться на других.

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