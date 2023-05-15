«Врачи приняли рак за гормональный сбой»: мать четверых детей из Бурятии борется с агрессивной онкологией

Сибирячке срочно требуется удаление метастаз. Фото: из личного архива героини публикации

- Впервые я почувствовала, что у меня что-то не так с грудью в октябре 2021 года, - начинает свою историю 35-летняя жительница Улан-Удэ Оюна Цыренова. – Нащупала в левой подмышечной впадине маленькую шишечку. Она была размером с горошинку. На всякий случай решила проконсультироваться со специалистом.

Женщина обратилась в районную поликлинику. Врачи назначили УЗИ, однако снимки не показали наличие новообразования. Поэтому Оюна была уверена, что с ней все в порядке.

- У меня не стали брать биопсию. Не знаю почему. А я сама не стала настаивать на этом. Не думала о плохом, - признается Оюна. – Врачи предложили сделать повторное обследование через полгода.

Мысли о раке вытеснила беременность

Однако спустя шесть месяцев Оюна была занята совершенно другими мыслями: женщина узнала, что беременна. На тот момент сибирячка вместе с мужем уже воспитывала троих детей, которым было 14, 13 и 6 лет. Новость о том, что скоро в семье появится еще один ребенок, супруги восприняли с большой радостью.

Исследование не показало наличие новообразования, поэтому Оюна была уверена, что с ней все в порядке. Фото: из личного архива героини публикации

Оюна встала на учет по беременности и начала готовиться ко встрече с малышкой. А в это время шишка в груди увеличивалась в размерах…

- На одном из приемов у врача я пожаловалась на шишку. Но меня успокоили, что так бывает при беременности и это просто гормональный сбой. Самочувствие при этом не ухудшалось. Была только усталость и токсикоз. Поэтому я вновь доверилась врачам и даже не думала о том, что это может быть рак, - рассказывает Оюна.

15 декабря на свет появилась абсолютно здоровая девочка, которую назвали Аминой. Роды прошли успешно. Оюна была счастлива! Она могла часами наблюдать за новорожденной дочкой и уже мечтала о том, чтобы скорее вернуться вместе с ней домой. Однако радость от появления на свет малышки омрачала боль в груди. Но акушерки, которые проверяли молоко у новоиспеченной матери, не придавали этому никакого значения.

Опухоль стала размером с теннисный мячик

- Через три дня после родов нас пришла осмотреть педиатр. И я сказала, что у меня болит грудь. Она посоветовала, чтобы я срочно показалась маммологу, – рассказывает Оюана. – Врач был в шоке, что я обратилась к нему только сейчас. Оказалось, что опухоль увеличилась и стала размером чуть меньше теннисного мячика. Мне сделали биопсию, отправили анализы в Москву. Через две недели я узнала, что у меня рак четвертой стадии. Метастазы ушли в кости. Болезнь прогрессировала на фоне беременности и родов…

Новость о том, что скоро в семье появится еще один ребенок, Оюна восприняла с большой радостью. Фото: из личного архива героини публикации

Оюна признается, эта новость прозвучала для нее как гром среди ясного неба. Как так? Ведь все врачи говорили о том, что у нее все в порядке! Около месяца женщина не могла осознать происходящее, замкнулась в себе, плакала и испытывала страх перед будущим… Не опустить руки помогли дети. Сибирячка решила встать на путь борьбы со страшным заболеванием. Оюна прошла три курса химиотерапии, а затем отправилась на консультацию в клинику Москвы.

- Однако там врачи дали мне совсем неутешительный диагноз. Опухоль не операбельна. Мне предложили вернуться домой и продолжать лечение с помощью поддерживающих препаратов, - рассказывает Оюна. – Но я решила съездить на консультацию к врачам из онкологической клиники в Орехово-Зуево. И там мне дали надежду на выздоровление!

Настроена на полное излечение

Специалисты предложили Оюне пройти курсы адаптивной лимфотропной фотодинамической терапии. Проще говоря, удалить метастазы с помощью специального оборудования и медикаментов. Стоимость такого лечения составляет 635 тысяч рублей. Таких денег у домохозяйки и многодетной мамы просто нет. Родные Оюны предложили объявить сбор средств.

- Мне было очень неудобно просить помощи у людей, - признается Оюна. – Но мы решили попробовать. И я была удивлена тому, сколько незнакомых людей откликнулись! Спасибо большое тем, кто не прошел мимо нашей беды!

За несколько недель сибирячке удалось собрать 480 тысяч рублей. Но для полной оплаты курсов средств все еще не хватает. Оюну ждут в клинике в начале июня. Женщина надеется, что она успеет собрать полную сумму.

Сибирячка решила встать на путь борьбы со страшным заболеванием. Фото: из личного архива героини публикации

- Я настроена на полное излечение. Меня очень сильно поддерживают моя семья, близкие и друзья, - рассказывает Оюна. – И хочу жить ради своих детей! Хочу показать им море!

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Если вы хотите помочь Оюне Цыреновой:

Номер счета: 40817810100026135193

БИК: 044525974

Получатель: Цыренова Оюна Очирова

Банк-получатель: АО «Тинькофф Банк»

Корр.счет: 30101810145250000974

ИНН: 7710140679

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