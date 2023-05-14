«Вычислили даже в толпе»: эксперт рассказал, как камеры распознавания лиц помогли найти убийцу из Иркутска в Москве спустя 30 лет

Правоохранителям помогли камеры уличного видеонаблюдения в Москве. Фото: МДВ Иркутской области

В декабре 1994 года в одном из подъездов многоквартирного дома в Иркутске был обнаружен труп 17-летней девушки. Как установили следователи, смерть старшеклассницы наступила от рук двух приятельниц. Одну из преступниц удалось задержать сразу. А вот ее соучастницу только спустя 30 лет. Правоохранителям помогли камеры уличного видеонаблюдения в Москве.

Убила подруга и сбежала в Таджикистан

Подробную историю жестокого убийства КП-Иркутск рассказывала ранее. Напомним, три приятельницы, Вера, Анжела и Катя (имена изменены – прим. Редакции) собрались вместе, чтобы отметить наступающий Новый год. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Вера и Катя ударили подругу табуреткой, избили, нанесли несколько ударов в область сердца консервным ножом, а затем задушили ее поясом от халата. Осознав, что произошло, девушки решили избавиться от трупа, но отнести его удалось только к двери подъезда. После этого они сбежали с места преступления.

Тем временем, родители Анжелы, не дождавшись дочь с вечеринки, забили тревогу. Сотрудники милиции быстро вышли на след преступниц. Правда, задержать им удалось только Веру. Девушка призналась, что они с Катей совершили убийство. Через некоторое время ее осудили, она отбыла срок в колонии. А вот о Кате ничего не было известно, девушка словно канула в воду. В январе 1995 года ее объявили в федеральный розыск.

Как оказалось, все это время она пряталась в Таджикистане. Фото: СУ СК Иркутской области

- Как оказалось, она пряталась в Таджикистане, - рассказывал КП-Иркутск руководитель следственного отдела по Ленинскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области, подполковник юстиции Лаврентий Мантыков. – Получила гражданство, сменила имя, фамилию и отчество. И таким образом, иркутянка Катя превратилась в Кариму (имя изменено – прим. Редакции). Позже вышла замуж, родила детей. Она даже и не думала о том, что ее до сих пор ищут на родине.

Однако в 2012 году Кате-Кариме по неизвестным причинам пришлось вернуться в Россию вместе с детьми. Она обосновалась в Москве, сняла квартиру, устроилась на работу в прачечную. И какого же было ее удивление, когда несколько месяцев назад, сотрудники полиции остановили ее на улице города и обратились к ней по русскому имени! Ведь она даже не догадывалась, что ее юношеская фотография из уголовного дела занесена в систему распознавания лиц камер уличного видеонаблюдения. Благодаря этому снимку программа и «опознала» ту самую Катю. И теперь, уже 46-летней женщине, все-таки придется ответить за учиненную в молодости расправу.

Спрятаться от камер не получится

Каким образом современные технологии помогают ловить преступников? Об этом КП-Иркутск рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов (г.Москва).

- Функция распознавания лиц постепенно развивается в России с 2000-х годов. И в большей степени, это зависит не от камеры видеонаблюдения, а от программного обеспечения. Камера лишь создает образ и передает его на центральный сервер, в котором хранится база данных. Она очень обширная. Это фотографии разыскиваемых преступников, пропавшие без вести люди или те лица, которых занесли в список террористов, - поясняет Александр Власов.

Система сличает изображения по определенным алгоритмам: овал лица, скулы, разрез глаз, форма ушей и носа, расстояние от носа до губ, расстояние между глазами и многие другие индивидуальные черты лица человека. Обнаружив «двойника», она тут же передает сигнал.

Система сличает изображения по определенным алгоритмам. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Конечно, у видеокамеры нет рук, чтобы она могла их выпустить и надеть наручники на того, кого опознала. Все-таки процесс взаимодействия достаточно сложный. Получив сигнал, к делу подключаются оперативные службы, которые уже и отлавливают преступника, - рассказывает Александр Власов.

И тут сразу же возникает вопрос: а можно ли обмануть систему, изменив внешность? И как быть с возрастными изменениями?

- Как правило, основные параметры лица человека с тинейджерского возраста до старости не меняются. Ведь даже спустя несколько лет мы можем встретить знакомого, не узнать его, но подумать, что где-то мы его раньше видели и на кого-то он похож, - поясняет Александр. – Конечно, преступник может попытаться обмануть, изменить внешность: накачать губы, сменить форму носа, либо и вовсе сделать себе новое лицо с помощью пластических операций. Но скорректировать, например, то же расстояние между глазами или их форму без угрозы для жизни практически невозможно. Поэтому далеко не каждый преступник решится на такой шаг.

Не станет помехой для камер и большой поток людей на улицах города. В определенный момент они вычислят нужного человека. На сегодняшний день, камеры с системой распознавания лиц установлены Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре. Только в одной столице их несколько тысяч. В будущем камеры также будут работать и в других городах.

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