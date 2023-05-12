«Я о малыше должна думать!»: после одного звонка мошенники повесили на беременную сибирячку долг в 1,2 млн рублей

Сейчас женщина находится на 6 месяце беременности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я год готовилась к беременности, бегала по врачам. С мужем давно мечтали о втором ребенке, - рассказывает 38-летняя Ксения Савотенкова (имя изменено по ее просьбе - прим. Ред.).

Желание исполнилось. Сейчас женщина находится на 6 месяце беременности. Нервничать ей категорически противопоказано. Но сохранять спокойствие совсем не получается… Сибирячка, которая ни разу в жизни не связывалась с кредитами, внезапно стала крупной должницей. Причем поневоле! Заем не брала, но именно она обязана вернуть банку 1,2 млн рублей.

В августе прошлого года на мобильный Ксении поступил звонок. «Менеджер компании-оператора сотовой связи» предложил продлить договор обслуживания сим-карты. Ксения долгие годы пользовалась одним номером, менять его, конечно, ей не хотелось. Чтобы оставаться на связи, ее попросили продиктовать цифры из СМС.

- Когда позвонил сотрудник компании сотовой связи и начал предлагать продлить договор, я сразу почувствовала неладное, - говорит Ксения. - «А разве у сим-карты есть срок обслуживания?», - задалась вопросом. Странно. Ведь 10 лет, что пользуюсь картой, никогда никто не звонил, о продлении речи не шло. Но ловкий мошенник запудрил мозги, убедил… Раз так необходимо – согласилась…

А через пару дней Ксения узнала, что на ее имя оформили кредиты.

- Я зашла в личный кабинет мобильного банка, а во вкладке расходов значилось: «Вам одобрен автокредит кредит». Подумала, что просто банк предлагает взять заем, - с дрожью в голосе рассказывает Ксения. - Но позже заметила списание на 1,2 млн рублей. Плюс сняли еще мои деньги в сумме 9 тысяч рублей. Побежала в банк, где все и прояснилось…

Женщина сразу заблокировала все карты и личный кабинет мобильного банка. Кроме того, написала заявление, что оформленный кредит и списание - мошеннические махинации. Далее сибирячка запросила детализацию переводов. Судя по ним, деньги со счета обналичили двое неизвестных в Кемеровской области. С документами Ксения обратилась в полицию, завели уголовное дело по статье кража.

- Только в полиции рассказали, как именно мошенники оформили на мое имя кредиты. Оказалось, я не продлевала обслуживание сим-карты, а подключила СМС-переадресацию на чужой номер. То есть все сообщение, что должны были прийти мне, получал другой человек, в том числе одноразовые коды, которые надо ввести для подтверждения операций из мобильного банка… Я даже этого и не заметила, - говорит женщина. - Затем мошенники, вероятно, взломали личный кабинет на «Госуслугах». Для входа в аккаунт обычно вводят номер телефона вместо логина и пароля. Если забыл его, запрашиваешь СМС с одноразовым кодом. Вводишь, придумываешь новый пароль и можно снова пользоваться. СМС с одноразовым кодом получили аферисты. А мой номер телефона, разумеется, тоже знали. Так, в два шага получили полный доступ к личным данным на «Госуслугах» и благодаря порталу оформили кредиты онлайн.

После новости о долге в 1,2 млн рублей Ксения потеряла покой и сон. В семье скоро появится второй ребенок, поэтому сдаваться она не намерена. Наняла юриста и подала исковое заявление в суд на банк, который одобрил кредиты мошенникам. Первое заседание назначено на конец мая.

- Я, конечно, уже собрала доказательства для суда, какие смогла. Выписка из банка, что деньги со счета были переведены незнакомцам в другой регион. Затем на «Госуслугах» нашла чужой айпи-адрес, с которого заходили мошенники. Это доказывает, что неизвестные похитили мои данные. У компании-оператора сотовой связи запросила выписку, к какому номеру была привязана СМС-переадресация. Сообщения уходили неизвестному мне человеку. Надеюсь, все эти документы помогут доказать, что кредиты брали мошенники, и долг с меня спишут.

ВАЖНО

Что говорят юристы

«КП» - Иркутск» обратилась за комментариями к юристам, однако все в раз твердят: случай сложный. Заем был взят по паспортным данным конкретного лица, с помощью его личного кабинета, а деньги получены на его счета. Доказать, что это сделала не жертва мошенничества тяжело, несмотря на все, казалось бы, видимые улики.

- Если вы стали пострадавшим от многоходовой схемы мошенничества, когда аферисты вывели кредитные средства с ваших счетов, то доказать невиновность практически невозможно, - подтвердил кредитный юрист, арбитражный управляющий Игорь Льгов. - Единственный выход из этой ситуации, который я вижу, - стать банкротом.

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