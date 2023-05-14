Мать пила у соседей, а дети сами топили печь: в Бурятии два мальчика спаслись на пожаре, а их 4-месячная сестра сгорела в кроватке

Женщине назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ. Фото: СУ СК Республики Бурятия

Суд вынес приговор 29-летней жительнице Бурятии. Ее признали виновной в смерти собственного ребенка. 4-месячная малышка погибла в страшном пожаре…

Напомним, эта история произошла в феврале 2023 года в селе Тарбагатай. Здесь, в одном из домов жила женщина с пятью маленькими детьми. Следователи установили, что вечером, 4 февраля, хозяйка вместе с сожителем и одним ребенком ушла в гости к соседям. Взрослые проводили время в компании алкоголя. Еще один мальчик был в гостях у друга. А трое малышей, в том числе 4-месячная девочка остались в доме без присмотра.

- Взрослые долго отсутствовали. В какой-то момент в доме похолодало, и один из мальчиков решил растопить печь. Он взял бутылку с бензином, которая стояла на кухне и вылил жидкость на поленья в топке, после этого зажег спичку, - рассказали в СУ СК Республики Бурятии.

Горючая жидкость моментально вспыхнула, пламя вырвалось наружу и деревянный дом загорелся. Мальчики выбежали наружу, а малютка так и осталась лежать в детской кроватке внутри пылающего здания. Позже ее обугленное тельце обнаружили пожарные, которые приехали на вызов…

Было заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Ход расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. И вот, спустя несколько месяцев, суд огласил приговор матери. Ей назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ.

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