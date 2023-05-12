«Говорим ребенку, что папа ушел на небо»: в Иркутске осудили росгвардейца, выстрелившего в посетителя ночного клуба

Семья Ильи Филиппова до сих пор тяжело переживает утрату. Фото: предоставлено Светланой Ибрагимовой

Один из охранников ночного клуба пытается скрутить руки мужчине в белой рубашке, не давая ему пройти в заведение. Затем к ним подходит сотрудник Росгвардии, пытается надеть на запястья наручники. Через пару секунд охранник и росгвардеец резко отбегают в сторону. А тот, кого они пытались задержать, сделав пару шагов и держась руками за спину, падает на асфальт…

Эта сцена, попавшая на камеры видеонаблюдения, разыгралась перед ночным клубом на улице Якоби в Иркутске два года назад. Мужчина умер через несколько минут от огнестрельного ранения. Два года семья погибшего - а у 30-летнего Ильи Филиппова остались мать, жена и двое детей - напряженно ждала решения суда. И вот на днях росгвардейцу, в руках которого тогда и оказался пистолет, огласили приговор. КП-Иркутск вспоминает подробности громкой истории.

Пытался пройти в клуб

30 апреля 2021 года Илья праздновал свадьбу друга в кафе. После того, как праздник подошел к концу, и гости уже начали разъезжаться, Илья вместе с приятелем решили продолжить вечер в соседнем клубе.

- Охранники их не пустили, - рассказывала корреспонденту КП-Иркутск его мать Светлана Ибрагимова. – По правилам заведения, вход посетителей в алкогольном опьянении запрещен. Между ребятами и охраной возникло недопонимание, и последние вызвали подмогу. Приехали два сотрудника Росгвардии. Они сопроводили сына и его друга на парковку, чтобы те вызвали такси и уехали домой. Но конфликт продолжился…

То, что происходило дальше, и попало на одну из камер уличного видеонаблюдения.

- Как оказалось, в руках у росгвардейца был заряженный пистолет, - говорила Светлана. – Когда он пытался надеть моему сыну наручники, произошел выстрел. Пуля попала Илье в печень…

Выстрел по неосторожности

Выстрелил ли сотрудник Росгвардии специально или это роковая случайность? Детально изучив съемки камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, следователям удалось восстановить подробности случившегося.

- В момент, когда росгвардейцы сопровождали сына к парковке, словесная перепалка продолжилась. Силовик начал избивать моего сына, Илья защищался, - рассказывает Светлана.

30 апреля 2021 года Илья праздновал свадьбу друга в кафе. Фото: предоставлено Светланой Ибрагимовой

По официальной версии следователей СК, сотрудник Росгвардии нанес мужчине более 10 ударов по голове и телу своим защитным шлемом. Мужчина не успокоился и тогда силовик сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Но не поставил пистолет на предохранитель и не убрал его в кобуру, нарушив порядок обращения с табельным оружием.

- Держа пистолет в руке, росгвардеец стал надевать на руки мужчины наручники. В какой-то момент по неосторожности произошел выстрел, который смертельно ранил посетителя заведения. Кроме того, сквозное пулевое ранение руки получил и охранник ночного клуба, - говорится в сообщении пресс-служб СК и прокуратуры Иркутской области.

И вот спустя два года Свердловский районный суд Иркутска поставил точку в громком деле. Сотрудника Росгвардии признали виновным. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

- Также мужчину лишили права занимать должности на государственной службе, в госучреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года 6 месяцев, - рассказали в Свердловском районном суде Иркутска.

Ребенок спрашивает, где его отец

Семья Ильи до сих пор тяжело переживает утрату.

- Два года мы добивались справедливости. Все это время сотрудник Росгвардии доказывал нам, что действовал правомерно, не признавал вины. Говорил, что Илья пытался выхватить оружие, оказывал сопротивление, - рассказывает Светлана. - Я допускаю, что сын под воздействием алкоголя мог неправильно повести себя, сказал что-то резкое или не подчинился требованиям. Но не настолько, чтобы доставать пистолет и стрелять в него. В целом, решением суда я удовлетворена. Эта ситуация доказала, что наши законы одинаковы для всех.

Супруги познакомилась, когда им было всего по 15 лет, многое пережили вместе. Фото: предоставлено Светланой Ибрагимовой

Как рассказывает Светлана, ее невестка продолжает носить траур по любимому. Супруги познакомилась, когда им было всего по 15 лет, многое пережили вместе. Не забывают о папе и дети. На момент трагедии старшему сыну было три года, а дочке всего лишь шесть месяцев.

- Внук часто спрашивает, где его отец. Помнит, как проводили время вместе. Мы объясняем, что папа ушел на небо, - не сдерживая слез, рассказывает Светлана. - Я выражаю огромную благодарность следователям, прокурору, судье, а также всем участникам суда и свидетелям, которые предоставили нам информацию о происшествии!

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