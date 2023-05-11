Всегда носил икону с собой, но в этот раз оставил в лагере: боец СВО погиб в день рождения жены, спасая сослуживцев

Герой России Дмитрий Семенов подорвал солдат ВСУ ценой собственной жизни. Фото: личный архив героев публикации.

«Если встанет выбор между тем, чтобы вернуться домой к семье и спасти своих пацанов, я всегда выберу второе», - отправляясь в очередную командировку, предупреждал жену гвардии майор Дмитрий Семенов. 32-летний командир отряда специального назначения называл сослуживцев собственными детьми и считал непреложным долгом вернуть каждого из них живыми и здоровыми родным матерям. К несчастью, судьба распорядилась так, что их он спас, а себя не уберег. Весной 2022 года в зоне спецоперации на Украине головной дозор под руководством офицера вышел на зачистку лесного массива в Харьковской области. На подступах к опорному пункту националистов завязался бой. Получив тяжелое ранение, начальник штаба с позывным SEM скомандовал: «Всем подразделениям со всех орудий огонь по противнику!». Из-за перекрестного огня возможности для отхода не было. Тогда Семенов подпустил украинских военнослужащих на максимально близкое расстояние и вырвал чеку у оборонительной гранаты, подорвав себя и троих солдат ВСУ. Отдав свою жизнь, он подарил товарищам возможность вновь увидеться с родными, обнять любимых и детей. Дома героя его так и не дождались супруга, 6-летний сын и пожилые родители. В память о погибшем муже Ксения Семенова помогает бойцам СВО. Вместе с сыном Русланом она собирает гуманитарную помощь и отправляет ее к линии соприкосновения.

«Не бросай моих пацанов»

С такой просьбой покойный супруг обратился к Ксении во сне. Почти, как наяву, мужчина стоял перед любимой и беспокоился за своих подчиненных, продолжавших сражаться с киевским режимом.

- Я была в растерянности, - признается сибирячка в беседе с КП-Иркутск. - Но, когда ушедшие в иной мир просят за живых, нужно что-то делать. Так началась история проекта «Позывной SEM», который полностью посвящен подвигу Димы.

Гуманитарная миссия Ксении распространилась по всей России. Фото: личный архив героев публикации.

Оставшаяся одна с ребенком, вдова начала с малого – попросила родственников и друзей из Иркутской области пожертвовать для госпиталей хлопковое постельное белье. Вместе с вещами люди начали передавать и деньги на нужды солдат.

- Сегодня нашему благотворительному проекту помогают из Томска, Новосибирска, Рязани, Москвы, Ростова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Чувашии, а также Киренского и Катангского районов Приангарья, - рассказывает собеседница КП-Иркутск. - Предприниматели и простые люди жертвуют для бойцов дизельные генераторы, огромные партии медикаментов, автомобили и много другое. Сейчас наш проект актуален, как никогда. Но мне очень хочется однажды закрыть его в связи с тем, что СВО завершится, и нашим ребятам больше будет не нужна помощь.

Нарушила договор

По сей день на связь с Ксенией выходят родственники бойцов, которых спас гвардии майор Семенов. О большинстве из них женщина никогда не слышала, ведь дома супруг не рассказывал о работе. Даже во время службы в зоне спецоперации опытный боец не разрешал семье писать ему письма и звонить.

Дома героя его так и не дождались супруга, 6-летний сын и пожилые родители. Фото: личный архив героев публикации.

- Он объяснял это тем, что на нем, как на руководителе, лежит огромная ответственность, и времени на личные переживания попросту нет. Я всегда уважала его выбор, но в апреле прошлого года что-то подтолкнуло меня нарушить наш договор. Руслан приготовил для папы рисунок, и мы отправили его почтой. Из-за проблем с сообщением наш сюрприз доставили лишь спустя месяц, но в это время Дима находился в глубине боевых действий. Тогда его раненый сослуживец, который направлялся в госпиталь, встретив машину с корреспонденцией, схватил конверт и вернулся обратно, чтобы передать его лично мужу. Отругав подчиненного за такой поступок, майор Семенов, не скрывая радости, положил под сердце разрисованные каракули нашего сына. Я до сих очень благодарна этому солдату… ведь через несколько дней Димы не стало. За две недели до этого руководство предлагало ему вернуться домой, чтобы пройти обучение, но он не бросил сослуживцев и отказался. Многие говорят: «Если бы уехал, остался бы жив», но ведь судьба не терпит сослагательного наклонения.

По словам вдовы героя, официально датой гибели ее супруга значится 28 мая 2022 года, однако, на самом деле, это произошло накануне – в день рождения Ксении.

- Изменить число мне предложили, чтобы не омрачать праздник поминками. Удивительно то, что в свои именины Дима сделал мне предложение. Говорил, что все самые важные события будем отмечать в один день…

Офицер погиб в день рождения любимой. Фото: личный архив героев публикации.

Икона была оберегом

Вместе с вещами гвардии майора вдове передали икону и саблю, которые военный брал с собой в качестве оберега. С ними в зоне СВО у сослуживцев гвардии майора связана удивительная история. Уже после гибели начальника штаба солдаты попали под мощный обстрел противника. Землянка превратилась в решето, но рюкзак Дмитрия Семенова чудом остался цел.

- Икона была с ним даже на заданиях, но в последний раз он по какой-то причине оставил ее в лагере, - рассказывает Ксения.

За героизм и отвагу гвардии майору присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Награду передали его родителям, проживающим в Чувашии. Там же, на малой родине офицера, прошла церемония прощания.

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