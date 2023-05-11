Она сказала «Да»: солдат сделал предложение руки и сердца любимой в День Победы

Для влюбленной пары из Забайкалья этот день станет первым шагом к созданию семьи. Фото: из личного архива Яны Степиной

9 Мая – одна из самых важных и трогательных дат для жителей нашей страны. Однако для влюбленной пары из Забайкалья этот день станет не только днем Великой Победы, но и первым шагом к созданию семьи. 18-летний рядовой роты Почетного караула из Читы Даниил Чугуевский сделал предложение руки и сердца возлюбленной сразу после торжественного митинга возле мемориала "Вечный огонь".

Свидания на пропускном пункте

- Вместе мы полгода. Познакомились благодаря общим знакомым, которые взяли меня с собой, когда навещали Даниила в армии, - рассказывает 18-летняя Яна Степина. - На тот момент он уже пять месяцев проходил срочную службу. Искра между нами пролетела с первого взгляда!

Молодые люди начали узнавать друг друга ближе, общались по телефону, насколько это позволяют армейские порядки. Практически каждые выходные сибирячка спешила к возлюбленному в роту – свидания проходили прямо на пропускном пункте или во время коротких увольнительных.

Яна признается, строить отношения на расстоянии оказалось довольно непросто. Между влюбленными то и дело возникали разногласия. Но молодые люди старались сберечь любовь. Скоро Даниил понял, что готов создать семью.

- Родители Даниила рассказали, что он признавался: я именно тот человек, с которым хочет провести всю жизнь! - рассказывает Яна. – Я даже не догадывалась о его намерениях! Как выяснилось, Даня изначально хотел сделать предложение в мой день рождения, в августе. Но потом понял, что не хочет ждать и решил устроить сюрприз 9 мая. Эта дата очень важна для него. Во-первых, он любит и ценит праздник Победы. Во-вторых, именно в этот день прошло его крещение. Даня решил, что еще один повод для торжества будет не лишним…

«Ты выйдешь за меня?»

Утром 9 мая жители Читы отправились на торжественный митинг к Мемориалу Боевой и трудовой славы забайкальцев, несли цветы к Вечному огню. Среди них была и Яна. Она выглядывала Даниила в строю солдат, которые несли караул возле мемориала.

Когда торжественная часть праздника подошла к концу, молодой человек подошел к возлюбленной с букетом белых роз. Следом к забайкальцу строевым шагом направился его сослуживец и передал коробочку с кольцом. Даниил встал на одно колено и попросил руки и сердца. Яна расплакалась от счастья.

- Я была невероятно растрогана, - признается сибирячка. - Конечно же, ответила согласием!

Молодые люди наслаждались общением друг с другом всего лишь несколько минут, так как солдату нужно было возвращаться в расположение. Но совсем скоро тяготы армейской жизни останутся позади – меньше чем через месяц Даниил вернется домой со службы. Пара строит планы на будущее.

- В первую очередь, хотим познакомить родителей друг с другом. Они очень радостно приняли новость о помолвке, - рассказывает Яна. – Пока дата свадьбы остается открытой. Даниил после дембеля планирует поступить на службу в МЧС. Мне тоже пока нужно закончить учебу в вузе - буду сотрудником архивов. Но точно знаем, что свадьбу хотим сыграть летом!

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