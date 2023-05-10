Оставил двоих детей без отца: осужден росгвардеец, застреливший посетителя ночного клуба в Иркутске

У погибшего мужчины остались двое детей, супруга и пожилая мать.

Свердловский суд Иркутска поставил точку в деле об убийстве отца двух детей возле ночного клуба. Трагедия произошла в ночь на 1 мая 2021 года. Накануне вечером 30-летний житель Ангарска праздновал свадьбу своего друга, но после торжества приехал в развлекательное заведение на улице Якоби. Уже при входе у сибиряка начался конфликт с охранниками. По одной из версий, те не хотели впускать нетрезвого посетителя и его приятеля.

Словесная перепалка продолжилась на автопарковке. Дальнейшие события засняла камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из охранников клуба пытается скрутить руки мужчине в белой рубашке. На помощь ему выдвигается сотрудник Росгвардии, который стоял примерно в метре от них. Судя по видео, он попытался надеть на запястья посетителя наручники. Через пару секунд и росгвардеец, и охранник резко отходят в сторону. В это время ангарчанин делает пару шагов в сторону, держась руками за спину, а потом падает на асфальт. Видео обрывается.

Спасти 30-летнего мужчину не удалось. Как выяснилось позже, он отказывался ехать в отдел полиции. Во время задержания в руках у силовика оказался заряженный пистолет. Выстрелил ли сотрудник намеренно, или это произошло из-за роковой случайности? Этот вопрос мучал близких и родственников погибшего сибиряка на протяжении двух лет. У него остались двое маленьких детей, супруга и пожилая мать.

По официальной версии следователей СК, один из сотрудников Росгвардии нанес мужчине своим защитным шлемом более 10 ударов по голове и телу. Когда пострадавший не успокоился, силовик сделал предупредительные выстрелы в воздух. Затем, не поставив пистолет на предохранитель, и не убрав его в кобуру, он нарушил порядок обращения с табельным оружием. Держа пистолет в руке, росгвардеец стал надевать на руки мужчины наручники. В какой-то момент по неосторожности произошел выстрел, который смертельно ранил посетителя клуба. Кроме того, сквозное пулевое ранение руки получил работник охраны. Подозреваемого признали виновным.

- Подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также с лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 год 6 месяцев, - сообщают в пресс-службе суда.

Также его обязали выплатить компенсацию материального ущерба в размере 87 110 рублей.

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