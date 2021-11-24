Следователи доказали вину росгвардейца, который при задержании случайно выстрелил в отца двоих детей из Иркутска

У погибшего Ильи остались двое детей. Фото: предоставлено матерью погибшего Ильи Филиппова.

С момента гибели 30-летнего ангарчанина Ильи Филиппова прошло уже полгода, но его 3-летний сын и 1-годовалая дочка до сих пор спрашивают, где отец. В ночь на 1 мая Илья нелепо погиб после конфликта с сотрудниками Росгвардии у ночного клуба на улице Якоби. Мужчина гостил на свадьбе друга в кафе, которое находится рядом с клубом. После торжества Илья вместе с еще одним приятелем пошли в развлекательное заведение. Что произошло на входе «Комсомолке» рассказывала мать Ильи Светлана.

- Охранники по какой то причине их не пустили, - рассказывала Светлана. – Они вывели ребят на улицу и вызвали Росгвардию.

На уличной парковке конфликт продолжился и попал на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах видно Илью. Он в белой рубашке. Мужчина неровно пошатывался, словно пьяный. Вскоре к нему подошел мужчина в черном (по словам Светланы, это один из охранников клуба) и попытался скрутить руки. На помощь ему поспешил сотрудник Росгвардии. Судя по видео, он попытался надеть на запястья Ильи наручники. Через пару секунд человек в черном и росгвардеец отбежали в сторону. А Илья, сделав пару шагов в сторону, держась руками за спину, упал на асфальт.

- В руках у росгвардейца оказался заряженный пистолет, - объясняла Светлана. – Когда он пытался надеть Илье наручники, произошел выстрел. Случайно или специально сотрудник нажал на курок, я не знаю. Пуля попала Илье в печень и он скончался на асфальте.

Спустя полгода выяснения всех обстоятельств трагедии, опроса свидетелей и просмотров камер видеонаблюдения, следователям удалось восстановить всю картину конфликта у клуба и доказать вину силовика. Как оказалось, конфликт завязался после того как росгвардейцы предложили мужчинам проехать в отдел полиции, на что они стали реагировать неадекватно.

- Один из сотрудников Росгвардии с силой нанес мужчине своим защитным шлемом более 10 ударов по голове и телу, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры России по Иркутской области. - Пострадавший не успокоился. И тогда сотрудник Росгвардии сделал предупредительные выстрелы в воздух. Затем, не поставив пистолет на предохранитель, и не убрав его в кобуру, он нарушил порядок обращения с табельным оружием. Держа пистолет в руке, росгвардеец стал одевать на руки мужчины наручники. В какой-то момент по неосторожности произошел выстрел, который смертельно ранил мужчину. Кроме того, сквозное пулевое ранение руки получил охранник ночного клуба.

Дело уже передано в суд. Правда, вдове Ильи и его матери от этого не легче. Они до сих пор тяжело переживают потерю Ильи.

- У нас никто так и не попросил прощения, - говорит Светлана, узнав итоги расследования. – Они настаивают на том, что росгвардейцы действовали правомерно. Знаете, у меня нет желания, чтобы они сели за решетку на долгий срок. Хочется справедливости. Сотрудники не должны без должного мотива доставать пистолет. Они должны быть обучены правильному отношению к оружию. Я сама бывшая военнослужащая. Нас учили так. Сначала убеждение, потом физическая сила и только потом оружие.

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