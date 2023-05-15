«Никому не сообщайте о нашем разговоре»: по одной фразе сибирячка раскусила мошенников и спасла 1,5 млн рублей в Иркутске

В МВД помогли женщине вовремя заблокировать счета. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С каждым днем число жертв от мошеннических махинаций растет в геометрической прогрессии. Но находятся и те, кто дают отпор аферистам. Так, на удочку едва не попалась 45-летняя жительница Иркутска, но сибирячка вовремя все поняла. Ведь мошенники уже почти получили 1,5 млн рублей от женщины. Нужно было лишь нажать кнопку и перевести деньги на «безопасный счет», но вдруг все пошло не по плану.

- Лжесотрудник службы безопасности банка сказал: «Никому не говорите, что мы с вами сейчас разговариваем». У меня эта фраза вызвала подозрения, - рассказывает 45-летняя жительница Иркутска. - Почему я не должна никому говорить? Меня же мошенники хотят обмануть. Тогда я сказала, что хочу пойти сама в отделение банка. Но меня снова начали уговаривать, чтобы держала все в тайне. Я почувствовала неладное, поэтому и пошла в полицию.

В МВД помогли женщине вовремя заблокировать счета. Как выяснили оперативники, пострадавшей позвонила на сотовый телефон лжесотрудница банка и сообщила, что личный кабинет женщины якобы взломали и пытаются похитить деньги. При этом преступница верно рассказала все финансовые операции, которые ранее совершала несостоявшаяся жертва мошенничества, а также обладала информацией и о личных данных. После этого аферистка переключила звонок на якобы сотрудника службы безопасности, который придумывал легенды по телефону для иркутянки более двух часов.

- Путем обмана он заставил женщину скачать неизвестное приложение под видом ярлыка банка и провести ряд операций по банковской карте, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Таким образом, на свою кредитку она перевела более 1,5 миллионов рублей.

Но деньги в итоге спасла! Более того, рассказала все, как было в полиции и на видео. Для того, чтобы другие сибиряки, как и она, тоже вовремя остановились.

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