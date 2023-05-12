Один телефонный разговор обошелся воспитательнице детского дома в Иркутске в 2,5 миллиона рублей

44-летней сибирячке позвонил на сотовый телефон мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Число жертв телефонных мошенников растет в геометрической прогрессии. То и дело, что читаешь, как кого-то обманули на миллионы. Так, недавно на «удочку» аферистов попалась воспитательница детского дома из Иркутска. Теперь она должна банку 2,5 млн рублей. Стоит отметить, что схема «развода» была избитая. 44-летней сибирячке позвонил на сотовый телефон мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он стал вешать лапшу на уши воспитательнице, якобы неизвестные пытаются взять кредит на ее имя. Но у мошенников был выход – нужно взять кредит и перевести деньги на резервный или «безопасный» счет.

Когда аферисты перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества. Иркутянка написала заявление в дежурную часть полиции, где сообщила о том, что у нее украли более 2,5 миллионов рублей.

- Мы настоятельно рекомендуют гражданам не вступать в диалог с незнакомыми людьми, которые требуют от вас совершения каких-либо финансовых операций, - говорят в ГУ МВД по ИРкутской области. - В подобных ситуациях немедленно прекращайте разговор, после чего обратитесь в ближайшее отделение банка для уточнения информации по вашему счету.

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