Асфальт на плотине ГЭС в Иркутске заменят полностью. Фото Дарьи Таракановой. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Предстоящий ремонт дороги, проходящей по плотине ГЭС в Иркутске, обсудили руководитель энергетического бизнеса компании Эн+ Михаил Хардиков, мэр Иркутска Руслан Болотов и директор муниципального предприятия «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

- В прошлом году проводился ремонт крыши машинного зала ГЭС, который находится непосредственно под дорогой, - объяснил Михаил Хардиков. - Не секрет, что плотина ГЭС, являясь в первую очередь гидротехническим сооружением, по сути, исполняет функции четвертого моста. Движение здесь интенсивное, состояние дорожного покрытия требует ремонта. Холдинг Эн+ берет на себя все расходы по предстоящему ремонту. Они составят не менее 60 миллионов рублей. Работы начнутся с 22 мая и по плану должны закончиться 25 августа, однако и заказчики, и подрядчики рассчитывают на досрочное завершение. Начнется ремонт с демонтажа старых бордюров - операции, требующей и ограничения движения, и неизбежно затрагивающей асфальтовое покрытие.

- Момент для капитального ремонта этой дороги, несмотря на проводимые ямочные ремонты и частичную замену бордюров, действительно настал, - рассказал директор входящей в Эн+ иркутской ГЭС Вадим Чеверда. - Будет полностью заменено асфальтовое покрытие автодороги, проходящей по плотине ГЭС, и бордюрный камень, а также восстановлены тротуарные дорожки.

Подрядчик, МУП «Иркутскавтодор», будет работать на этом объекте не впервые. Дорожники планируют основные мероприятия, такие как фрезеровка и укладка асфальта, проводить в основном в ночное время. В любом случае ограничение для транспорта постараются сделать минимальным. Гарантийный срок службы нового покрытия составит три года, но Василий Ефремов заверил, что новая дорога простоит дольше.

- От лица иркутян благодарим компанию Эн+ за системную работу по улучшению облика города, подытожил Руслан Болотов. - Для нас очень важно, что здесь будет выполнен комплексный ремонт: в ближайшее время мы приступаем к замене асфальтобетонного полотна на улице Байкальской и со стороны улицы Мухиной также ведутся работы по благоустройству. В итоге охватится сразу значительный участок городских улиц.

Напомним: в этом году к ремонту дорог в Иркутске приступили позже обычного из-за погоды. Однако сейчас дорожники делают все возможное, чтобы выполнить все запланированные работы качественно и в срок.

Конкретно

Общая площадь нового асфальтового покрытия на плотине ГЭС составит 29 тыс. кв. м. Будет заменено 1,5 тыс. погонных метров бордюров, обновлены тротуары. Все затраты возьмет на себя основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+.