Что случилось с владельцем свиньи-убийцы, которая насмерть загрызла мужчину в Иркутской области

Эта пугающая история прогремела на всю страну в июле прошлого года. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Эта история прогремела на всю страну летом 2022 года. В небольшом поселке Тельма, что в часе езды от Иркутска, свободный выгул свиней привел к гибели человека. 23 июля стадо из нескольких десятков хряков пробралось на чужой огород, что не понравилось хозяину владений. Мужчина схватил вилы, чтобы прогнать животных, но один из кабанов напал на сибиряка в ответ и укусил его за ногу, повредив крупную вену. Вскоре тот скончался в реанимации от обильной кровопотери. Правоохранители разыскали владельца свиней-убийц и предъявили ему обвинения.

- Согласно материалам уголовного дела на подсудимого регулярно поступали жалобы от местных жителей, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе Усольского городского суда. - Его животные, которых он выпускал пастись на общественную территорию, часто оставались без присмотра. Они ломали заборы жителям поселка, делали подкопы, проникали на территорию домовладений, поедали урожай, заходили на территорию школы.

Более того, крупные хряки отличались агрессивным нравом и держали людей в страхе. Участковый не раз проводил беседы с нерадивым фермером, но тот лишь обещал прекратить безнадзорный выпас. Наведавшиеся к нему после трагедии следователи осмотрели двор и пришли к выводу, что мужчина мог держать стадо из 24 голов в загоне, но игнорировал этот факт. К тому же у него было слишком мало корма для такого количества свиней. Как итог – сибиряка признали виновным в причинении смерти по неосторожности в состоянии невменяемости.

- В силу статьи 21 Уголовного Кодекса Российской Федерации суд освободил мужчину от уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния и применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, - заключают в пресс-службе суда.

Напомним, ранее жители Тельмы сообщали КП-Иркутск, что агрессивных кабанов на улицах села больше нет. По их словам, большую часть животных распродали в фермерские хозяйства.

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