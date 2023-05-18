Вышел из леса и напал на телят: медведь растерзал домашний скот в Братском районе

Когда сотрудники Братского МРО выехали на указанный адрес, то обнаружили следы взрослой особи. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередной выход медведей к людям: в поселке Кежемский голодный медведь растерзал одного теленка и сильно ранила второго.

- В Братский межрайонный отдел службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области поступило сообщение от оперативного дежурного, что в поселке Кежемский на территории частного дома похозяйничал дикий зверь. Рядом с придворными постройками бурый медведь напал на домашний скот, - говорят сотрудники охотнадзора.

Когда сотрудники Братского МРО выехали на указанный адрес, то обнаружили следы взрослой особи. Также работники опросили хозяйку дома, рядом с которым видели хищника. Женщина рассказала, что тоже своими глазами видела дикого зверя.

Зверь же после того, как похозяйничал, ушел в лес.

Напомним, что только 11 мая сразу пять медведей вышли к людям в Иркутской области. Тогда косолапые сломали забор и погуляли по дому престарелых. Никто не пострадал.

- Причинами участившихся выходов медведей могут быть лесные пожары, дефицит корма, свалки и человеческий фактор, - сообщают сотрудники охотнадзора.

В случае обнаружения хищника незамедлительно обратитесь по телефону ЕДДС по Иркутскому району: (3952) 717-112.

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