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Дом. Семья18 мая 2023 6:40

Вышел из леса и напал на телят: медведь растерзал домашний скот в Братском районе

Медведь растерзал одного теленка и сильно ранил второго в Братском районе
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Когда сотрудники Братского МРО выехали на указанный адрес, то обнаружили следы взрослой особи.

Когда сотрудники Братского МРО выехали на указанный адрес, то обнаружили следы взрослой особи.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередной выход медведей к людям: в поселке Кежемский голодный медведь растерзал одного теленка и сильно ранила второго.

- В Братский межрайонный отдел службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области поступило сообщение от оперативного дежурного, что в поселке Кежемский на территории частного дома похозяйничал дикий зверь. Рядом с придворными постройками бурый медведь напал на домашний скот, - говорят сотрудники охотнадзора.

Когда сотрудники Братского МРО выехали на указанный адрес, то обнаружили следы взрослой особи. Также работники опросили хозяйку дома, рядом с которым видели хищника. Женщина рассказала, что тоже своими глазами видела дикого зверя.

Зверь же после того, как похозяйничал, ушел в лес.

Напомним, что только 11 мая сразу пять медведей вышли к людям в Иркутской области. Тогда косолапые сломали забор и погуляли по дому престарелых. Никто не пострадал.

- Причинами участившихся выходов медведей могут быть лесные пожары, дефицит корма, свалки и человеческий фактор, - сообщают сотрудники охотнадзора.

В случае обнаружения хищника незамедлительно обратитесь по телефону ЕДДС по Иркутскому району: (3952) 717-112.

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