«Где мама?»: в аэропорту Иркутска нашли плачущую 2-летнюю девочку Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Плачущую двухлетнюю девочку накануне обнаружили сотрудники транспортной полиции в аэропорту Иркутска. Малышка стояла на входе № 1 аэровокзала внутренних авиалиний совершенно одна, никого из родных не было рядом. Ребенка успокоили и сразу же доставили в отдел, чтобы найти ее родных.

Оказалось, девочку в аэропорт около пяти часов утра привезла ее мама. Ее вместе со спящим шестилетним братом не стала будить и оставила в автомобиле. Сама же пошла в здание встречать родственницу.

- Вернулась я примерно через 20 минут, а дочки в машине уже не было, - призналась 26-летняя иркутянка.

По всей видимости, малышка проснулась, сама открыла дверь автомобиля и отправилась на поиски мамы. Когда поняла, что в толпе не видит знакомого лица, расплакалась. И хорошо, что ее нашли полицейские.

- Благодаря своевременному вмешательству полиции каких-либо противоправных деяний в отношении ребенка не совершено, девочка благополучно передана матери, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Полицейские напоминают всем сибирякам, что оставлять одних детей в салоне транспорта запрещено по закону.

- Оставление несовершеннолетних без сопровождения взрослых может повлечь трагические последствия, в том числе их увечья и гибель, - предостерегают сотрудники транспортной полиции.

Какое наказание в этот раз постигло иркутянку, оставившую детей без присмотра? В отношении нее составлен административный протокол по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями … несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Женщине предстоит выплатить штраф в размере до 500 рублей.

Напомним, на днях иркутская «Комсомолка» рассказывала о 10-летнем школьнике, который все накопленные им деньги передал бойцам СВО - подробности.