«Это все мои деньги, они вам»: 10-летний школьник из Бурятии отдал сбережения участникам СВО

Поступок Богдана вдохновил общественников на реализацию одной идеи. Фото: из личного архива Дениса Леонова

Богдан – маленький житель Улан-Удэ с большим сердцем. 10-летний мальчик пожертвовал все свои сбережения для бойцов СВО. О трогательном и благородном поступке сибиряка КП-Иркутск рассказал волонтер, руководитель движения «V помощь Zемлякам03» из Бурятии Денис Леонов.

- Уже второй год мы осуществляем поддержку ребятам из Бурятии, которые принимают участие в спецоперации. Два месяца назад мне написала женщина из Улан-Удэ, моя подписчица, - рассказывает Денис Леонов. – Она рассказала, что ее сын собрал деньги для бойцов и хочет лично передать их мне…

Мужчина встретился с женщиной и ее сыном. Оказалось, что мальчика зовут Богдан, ему десять лет. Маленький сибиряк передал Денису конверт, внутри которого было 3600 рублей и рисунок его младшего брата. На бумаге детским почерком было выведено: «Это все мои деньги. Они все вам на вещи».

- Меня невероятно впечатлил его поступок, - признается Денис. – У Богдана из семьи никто не находится в зоне СВО, но он целенаправленно захотел помочь ребятам. Мне неизвестно, каким образом он собрал эту сумму: экономил на школьных обедах или откладывал карманные расходы. Но сам факт того, что он специально копил деньги именно на нужды бойцов, а не себе на игрушки, заслуживает большого уважения!

Маленький сибиряк передал Денису конверт, внутри которого было 3600 рублей и рисунок его младшего брата. Фото: из личного архива Дениса Леонова

Через несколько дней Денис как раз собирался отправиться в зону СВО. В пути мужчина решил заехать в полномочное представительство Бурятии в Москве и рассказал о добром жесте маленького земляка. Может там помогут придумать на какие именно цели потратить сбережения? И не прогадал. Детский рисунок брата Богдана вдохновил общественников на реализацию одной идеи.

- Вот они и придумали. Сделали футболки с принтом фотографии его письма и рисунка. Теперь от его имени их дарят нашим раненым ребятам в госпиталях, - рассказывает Денис.

- Бойцов будут греть воспоминания о родном крае и замечательном мальчике, болеющим всей душой за воинов спецоперации, - говорится в сообщении полпредства Бурятии в Москве.

Первую такую футболку примерил командир танкового экипажа. Благодарный боец записал для Богдана и его младшего брата видеообращение, в котором выразил добрые слова и пожелания успехов в учебе.

- Богдан не верил до тех пор, пока ему не показали видеоролик. Он был очень счастлив, что так хорошо все получилось, - подытоживает нашу беседу Денис.

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