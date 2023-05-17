«Боялась, ребенок родится с отклонениями»: женщину на шестом месяце беременности укусил боррелиозный клещ

На шестом месяце беременности Алису укусил боррелиозный клещ. Фото: личный архив Алисы Коровацкой.

- Я уже была на шестом месяце беременности, когда в теплый июльский день, мы с мужем решили поехать в деревню к его родственникам. Отдохнем пару дней, подышим свежим воздухом, думала я тогда. Но поездка обернулась депрессией, нервными срывами и паническими атаками, - рассказывает 34-летняя Алиса Коровацкая. Три года назад, будучи беременной, ее укусил клещ. Причем зараженный боррелиозом. Свою историю она рассказала КП-Иркутск.

Заметили клеща только через 24 часа

Алиса ведет собственный блог. Еще и по этой причине согласилась на поездку в деревню с мужем. Близкие супруга владеют пасекой. Алиса намеревалась сделать там видео для странички.

Сын родился у Алисы абсолютно здоровый. Фото: личный архив Алисы Коровацкой.

- Думаю именно на той полянке и укусил клещ. Муж заметил его на мне через сутки. Мы решили позагорать на участке. Лежу, балдею, как вдруг супруг спрашивает: «Что это у тебя на ноге?». Я смотрю и вижу, что черный жучок присосался к внутренней стороне бедра. Мужа уже кусали клещи, поэтому он сразу вычислил кровопийцу, - рассказывает Алиса. - Он не растерялся, аккуратно отцепил и положил его в коробок. Шок, паника, слезы, - вот, что я испытывала. «А если заразный? А если ребенок родится с патологией?», - эта мысль просто захлестнула. В голове рисовались самые худшие сценарии.

Родственники при этом отговаривали Алису ехать и сдавать клеща на экспертизу. Мол, нас тоже постоянно кусают и ничего, все живы. Но она сделала по-своему и совершенно правильно в данной ситуации – помчалась на анализы.

На шестом месяце беременности Алису укусил боррелиозный клещ. Фото: личный архив Алисы Коровацкой.

- Сначала сдали клеща в лабораторию, а потом я побежала к гинекологу и терапевту, - рассказывает Алиса. - Оба врача настаивали на курсе антибиотиков, что беременным, конечно, не на пользу, но случай того требовал. Я рванула за лекарством в аптеку. Из двух зол, решила выбрать наименьшее.

Три дня, пока в лаборатории изучали кровососа на инфекции, Алиса не находила себе места. Женщина перешерстила весь интернет вдоль и поперек, чтобы знать, что ждет ребенка и ее в случае заражения. Страшные картинки, диагнозы «разъедали» нервную систему будущей мамы.

Клещ заражен болезнью Лайма

Только через 24 часа Алиса заметили клеща. Фото: личный архив Алисы Коровацкой.

- В среду позвонили и подтвердили опасения, - говорит Алиса. - Это был шок! Загвоздка в том, что инкубационный период длится от 14 до 30 дней. Соответственно, и выявить инфекцию можно только через данное количество времени. Первые три дня мне было настолько плохо, что мы с супругом подумывали уехать на сохранение, чтобы не произошли преждевременные роды.

Тогда Алиса совсем перестала есть и спать. Женщина думала, что сойдет с ума. Моральное состояние было настолько истощено, что женщина даже начала находить у себя признаки заболевания.

- Сработал эффект самовнушения, - рассказывает Алиса. - Первыми проявлениями боррелиоза являются покраснение около укуса и высокая температура. Все это начала наблюдать у себя. В тот момент была уверена, что заразилась, и ребенок родится с отклонениями. Поддержку и опору нашла в муже.

Через две недели женщина сдала анализ на боррелиоз. Алиса говорит, что счастью не было предела, когда получила листок со штампом «отрицательно». Но окончательно, женщина смогла расслабиться, когда прошел месяц с момента укуса. Однако по рекомендации врачей еще несколько раз сдавала кровь на анализ.

Я себе навредила больше, чем клещ

Клещ заражен болезнью Лайма. Фото: личный архив Алисы Коровацкой.

- Через несколько месяцев у меня родился абсолютно здоровый сын Алесь! Сейчас ему уже три года, он ходит в садик, и никаких странностей я за ним не наблюдаю, - смеясь, рассказывает Алиса. - Я себе только навредила своими страхами и фантазиями. Но выездов на природу теперь избегаю.

КОНКРЕТНО

Чтобы не бояться выездов на природу, нужно помнить о правилах безопасности. Так, чтобы максимально снизить риски, следуем простым правилам. В лесу осматривайте себя каждые 15-20 минут, надевайте плотную одежду, рубашки с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки. На голову – платок или кепку. Это повысит ваши шансы на то, чтобы «отбить атаку» кровососа. На дачных участках уберите старую траву. А как появится новая – периодически стоит проходить с помощником по территории с развернутой белой простыней. Таким образом, соберете часть клещей. Имейте в виду, что домашние животные переносят их тоже. Если не хотите пострадать – внимательно осматривайте шерсть питомцев.

Куда обращаться

Но если вы все-таки нашли на своем теле клеща, то за помощью обращаемся в Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций на улице Карла Маркса, 3. Там вам помогут не только отцепить членистоногого, но и заберут его на экспертизу. Также можно сдать клеща на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по улице Трилиссера, 51.

Вакцина

Сделать прививку можно в поликлиниках по прописке и в центрах иммунопрофилактики. Приобрести вакцину можно самостоятельно в аптеках и прийти с ней в медучреждение. Но важно это сделать сразу после покупки, чтобы не нарушить правила по хранению вакцины.

Страховка

Страховку в 2023 году можно получить быстро и дешево. Выбираем понравившуюся страховую компанию и на сайте заполняем анкету. Затем оплачиваем. В среднем по Иркутску застраховать себя от укуса клеща стоит 400 рублей. В стандартную страховку входит удаление клеща, его исследование, лечение, включая оплату иммуноглобулина, если клещ заражен энцефалитом. Некоторые страховые компании предлагают расширенное исследование на инфекции, расходы на лечение в стационаре и даже на реабилитацию.

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций на улице Карла Маркса, 3. С режимом работы можно ознакомиться по тел.: 333-445.

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