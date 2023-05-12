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Общество12 мая 2023 6:44

«Перестал узнавать близких»: работодатель из Черемхово выплатит сотруднику 600 тысяч рублей за укус энцефалитного клеща

За укус энцефалитного клеща работодатель из Черемхово выплатит сотруднику 600 тысяч рублей
Виктория КУДАЕВА
Причиной резкого ухудшения состояния здоровья стали последствия клещевого энцефалита.

Причиной резкого ухудшения состояния здоровья стали последствия клещевого энцефалита.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Черемхово добилась через суд выплаты ее супругу моральной компенсации за укус энцефалитного клеща.

Мужчине стало плохо во время рабочего дня: появилась заторможенность, сонливость, общая слабость. Черемховца отпустили домой, не оказав ему никакой медпомощи. Уже на следующий день он перестал узнавать близких родственников и не воспринимал окружающую действительность. Сибирячка настояла на том, чтобы супруг сдал анализ на клещевой энцефалит, так как ранее она много раз снимала клещей с его рабочей одежды. Догадки женщины подтвердились – причиной резкого ухудшения состояния здоровья стали последствия клещевого энцефалита.

Черемховчанка обратилась к работодателю мужа с заявлением о проведении проверки и об установлении факта несчастного случая на производстве. Однако получила отказ. Тогда женщина обратилась в суд.

- В ходе судебного заседания было установлено, что мужчина занимал должность из перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации, трудился в эндемичном для клещевого энцефалита районе, не был вовремя привит работодателем, а также не предоставлял отказ от вакцинации. Работодатель не проконтролировал и допустил работника к выполнению производственной деятельности без прививки, что привело к необратимым последствиям, - рассказали в Иркутском областном суде.

Служители Фемиды пришли к выводу, что укус клеща произошел во время исполнения работником его обязанностей по заданию работодателя и удовлетворил исковые требования. Работодателя обязали выплатить семье сотрудника 600 тысяч рублей.

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