«Перестал узнавать близких»: работодатель из Черемхово выплатит сотруднику 600 тысяч рублей за укус энцефалитного клеща

Причиной резкого ухудшения состояния здоровья стали последствия клещевого энцефалита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Черемхово добилась через суд выплаты ее супругу моральной компенсации за укус энцефалитного клеща.

Мужчине стало плохо во время рабочего дня: появилась заторможенность, сонливость, общая слабость. Черемховца отпустили домой, не оказав ему никакой медпомощи. Уже на следующий день он перестал узнавать близких родственников и не воспринимал окружающую действительность. Сибирячка настояла на том, чтобы супруг сдал анализ на клещевой энцефалит, так как ранее она много раз снимала клещей с его рабочей одежды. Догадки женщины подтвердились – причиной резкого ухудшения состояния здоровья стали последствия клещевого энцефалита.

Черемховчанка обратилась к работодателю мужа с заявлением о проведении проверки и об установлении факта несчастного случая на производстве. Однако получила отказ. Тогда женщина обратилась в суд.

- В ходе судебного заседания было установлено, что мужчина занимал должность из перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации, трудился в эндемичном для клещевого энцефалита районе, не был вовремя привит работодателем, а также не предоставлял отказ от вакцинации. Работодатель не проконтролировал и допустил работника к выполнению производственной деятельности без прививки, что привело к необратимым последствиям, - рассказали в Иркутском областном суде.

Служители Фемиды пришли к выводу, что укус клеща произошел во время исполнения работником его обязанностей по заданию работодателя и удовлетворил исковые требования. Работодателя обязали выплатить семье сотрудника 600 тысяч рублей.

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