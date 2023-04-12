Думал, простуда, оказалось - энцефалит: сибиряк три месяца провел в коме из-за укуса клеща

Геннадия укусил клещ, когда ему было 13 лет. Фото: из личного архива героя публикации

- В деревне Забайкальского края, где я рос и жил, к укусам клещей всегда относились довольно просто: снял с себя или с животного, кинул в костер и забыл. Никто их на исследования не относил, - начинает свою историю 31-летний Геннадий Сущих. – Когда в 13 лет в меня вился кровосос, поступили также… И это оказалось большой ошибкой!

Просто простудился?

В тот день внука Гену дедушка забрал с собой в охотничьи угодья. Такая у них была традиция – устраивали прогулки. Вероятно, в траве тогда школьник подцепил клеща, он впился в правую подмышку. Дедушка помог подростку снять кровососа, закинул в костер. А на следующее утро Геннадий проснулся с повышенной температурой.

«Наверное, простудился», - подумали школьник и дедушка. Обращаться к врачам за помощью решили, что нужды нет.

- А потом у мня изменилась речь… Я произносил слова, переворачивая в них буквы. Перестал говорить членораздельно, - рассказывает Геннадий. – А однажды, когда купался с друзьями на водоеме, почувствовал, как сковало руки. Видимо, холодная вода возбудила нервную систему.

Вот тогда семья Геннадия и начала подозревать, с ним происходит что-то нехорошее, и обратились к медикам. Из села мальчика бортом санавиации срочно отправили в реанимацию Читинской больницы. Клещ, который укусил мальчика, оказался энцефалитным…

Из села мальчика бортом санавиации срочно отправили в реанимацию Читинской больницы. Фото: из личного архива героя публикации

- Я впал в кому. Честно говоря, ничего такого особенного не помню. Периодами всплывали какие-то картинки и образы, как будто во сне, - вспоминает Геннадий. – Врачи давали совсем не оптимистичный прогноз и мои родные уже мысленно готовились к похоронам…

К счастью, все обошлось! Спустя три месяца школьник пришел в себя. Еще столько же времени ему понадобилось на реабилитацию.

Остались неврологические последствия

- Месяц я провел в полусознательном состоянии. То приходил в себя, то снова отключался. Затем меня перевели в палату, где я пробыл еще два месяца, - рассказывает Геннадий. - Таким образом, маленькая букашка отобрала у меня почти полгода жизни…

Сейчас Геннадию 31 год. Он живет полноценной жизнью. Мужчина – предприниматель, у него есть семья. Перенесенный энцефалит не оставил ярко-выраженных последствий.

Сейчас Геннадию 31 год, он живет полноценной жизнью. Фото: из личного архива героя публикации

- Я очень сильно благодарен судьбе за то, что могу жить обычной жизнью, без видимых изменений, - рассказывает Геннадий. – Однако неврологические последствия все-таки есть. Иногда может начать поддергиваться какая-то часть лица, нервный тик, так скажем. Периодически пропиваю необходимые препараты, которые выписали доктора, чтобы поддерживать организм.

Как ранее сообщала «КП» - Иркутск, в этом году клещи в Иркутской области пробудились от зимней спячки намного раньше. По официальным данным, на 6 апреля, жертвами укусов стали уже 27 человек, среди которых есть один ребенок. Эпидемиологи напоминают, что после укуса клеща время остается самым решающим фактором.

- У человека есть всего трое суток на проверку клеща. В том случае, если он заражен энцефалитом, ставится укол иммуноглобулина. А если упустить время, то медикам придется бороться уже не за здоровье, а за жизнь, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

КСТАТИ

Как защитить себя на природе

1.Обязательно осматривайте себя и близких каждые 15-20 минут.

2. Выезжая в лес или на природу, на дачу загород, надевайте плотную одежду. Кофты и рубашки должны быть с длинными рукавами, а брюки заправлены в носки. Голову лучше всего прикрыть платком или кепкой. При этом лучше выбирайте светлые тона одежды. На них ползущего кровососа ярко видно.

3. Не забывайте осматривать домашних питомцев после прогулки. Они могут принести кровососа домой.

У человека есть всего трое суток на проверку клеща Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВАЖНО!

Если обнаружили на себе кровососа

Снятого клеща кладем на влажную ватку, помещаем в коробочку. Его должны исследовать в лаборатории. Если кровосос не сохранился, у вас возьмут на анализ кровь.

Специалисты напоминают: у пострадавшего от укуса клеща в запасе есть трое суток. После врачи уже не смогут применить большую часть препаратов, спасающих от того или иного заболевания, переносимых кровососами: они просто не подействуют, вирус попадет в организм и начнет свою разрушительную работу.

КСТАТИ

Не забудьте про страховку

- Она позволяет при укусе бесплатно проверить клеща на инфекции и получить укол иммуноглобулина или необходимое лечение антибиотиками, - говорят специалисты

Цена вопроса 250- 400 рублей. Стоит гораздо дешевле, чем одна инъекция препарата, - 200-300 рублей. Один укол иммуноглобулина – это 1 доза на 10 кило веса, или около 8 тысяч рублей для взрослого человека. Предварительно еще придется заплатить за все анализы и прием врача – это еще около 3-5 тысяч рублей.

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Где сдать на анализ

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3; тел. (3952) 333-445.

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