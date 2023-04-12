Вместо постели - стены, ванны нет, зато интернет стабильный: удивительные факты о жизни космонавтов на МКС

Среди тех, кто смотрел на Землю сквозь иллюминатор МКС, есть и наш земляк. Фото: Центра подготовки спасателей им Ю.А. Гагарина

Космонавт – сверхчеловек. Многие так считают! Даже, если космос и звездное небо – что-то для вас далекое, все равно интересно, как там, на орбите?

Путь в открытый космос для сотен космонавтов и астронавтов открыл Юрий Гагарин ровно 62 года назад. Среди тех, кто смотрел на Землю сквозь иллюминатор МКС (Международной космической станции), и наш земляк, иркутянин Анатолий Иванишин. Он совершил три полета и провел в космосе целых 476 суток! Как проходят будни на орбите? Об этом Анатолий Иванишин подробно рассказал «КП» - Иркутск.

Космический душ и «пробки» в коридоре

Как известно, быт на земле и в космосе отличается. И разительно! Вместо мягких кроватей – спальники, закрепленные на стенах. Из-за невесомости космонавтам приходится спать стоя. Традиционный обед тоже не приготовишь. На помощь приходят специальные консервы в банках и пакетах, которые можно развести горячей водой. Душа или ванны на МКС… и вовсе нет. Мыться приходиться с помощью влажных полотенец или салфеток, растирая ими кожу.

Мест на станции хватает каждому, она большая и комфортная. Но бывает и так, что космонавтам приходится «ютиться».

Анатолий Иванишин на международной космической станции. Фото: Роскосмос.

- В 2020 году, во время моего третьего полета, в составе экспедиции было трое участников, - рассказывает Анатолий Иванишин. – Однако, когда произошла стыковка с другими космическими кораблями, к нам присоединились еще трое. В итоге нас стало шестеро, и было уже не так комфортно и просторно, как раньше (смеется). Даже случались «пробки» в коридоре, когда все «расходились» по каютам!

Апартаменты – не резиновые. Поэтому с собой с Земли команде можно взять на МКС только что-то весом не более 1 кг, - фотографии близких, книги, сувениры и личные вещи.

Как выглядит рабочий день космонавта?

День космонавта на МКС состоит из двух частей – рабочей и бытовой. Трудятся не более 8,5 часов в день. Конференции с Землей, отчеты, планирование, - основные задачи. Ровно столько же времени у членов экипажа уходит на сон. Подъем строго в 6 утра! Также каждый день космонавты стараются уделять внимание спорту. Тренировки занимают по 2,5 часа в день.

А что с выходными? Экипаж самостоятельно выбирает себе время для уикенда. Например, члены экспедиции Иванишина отмечали День Победы, День независимости в США и День труда.

Мест на станции хватает каждому, она большая и комфортная. Фото: Роскосмос

- Отдыхаем на орбите также, как и на Земле. Смотрим фильмы, слушаем музыку, читаем новости, - рассказывает иркутянин. - Да, интернет и мобильная связь у нас есть. Можем созваниваться с близкими практически каждый день!

Ну и, конечно же, самый популярный вид отдыха – это любоваться Землей, делать яркие снимки и делиться ими в социальных сетях. Космонавты признаются, что особое удовольствие им доставляет разглядывать малую родину. МКС пролетает и над Иркутском и южной частью Байкала. С расстояния 500 километров от Земли их видно очень даже хорошо!

Чайный пакетик помог найти утечку кислорода на МКС

В космосе могут произойти нештатные ситуации. Анатолий признается, что самым сложным испытанием для него стала третья экспедиция на МКС, которая проходила с апреля по октябрь 2020 года. На станции обнаружили утечку кислорода. Несмотря на то, что утекал он в ничтожно малых количествах, участники экспедиции знатно переволновались. Долго исследовали российские и американские сегменты, чтобы найти и загерметизировать место утечки, использовали специальный прибор, но неожиданно на помощь пришел… обычный чайный пакетик.

- Мы его «распотрошили» и наблюдали, где соберутся все чаинки, - рассказывает Анатолий Иванишин. – На второй день уже нашли место утечки. Это было похоже на царапину длиной в 2-3 сантиметра. Мы самостоятельно загерметизировали ее. А после того как вернулись на Землю, проблемой занялись специалисты.

В целом, как признается иркутянин, в космосе он всегда чувствует себя хорошо. Трудностей не возникло даже в первый раз. Хотя обычно те, кто оказались на орбите впервые, долго привыкают к невесомости: боятся двигаться или ощущают недомогание.

- Здесь уже многое зависит от того, насколько силен вестибулярный аппарат, - поясняет Анатолий Иванишин. – У меня с этим все отлично!

В целом, как признается иркутянин, в космосе он всегда чувствует себя хорошо. Фото: Александр Медведев

Занимательная космическая биология

Нередко космонавты участвуют и в научных экспериментах. В том же 2020 году, экспедиция под руководством Анатолия Иванишина занималась… печатью костной ткани на магнитном 3D-биопринтере! Его разработали и доставили на МКС в 2018 году, чтобы провести первый в мире эксперимент по печати живых тканей на орбите. Зачем? Все дело в том, что именно там, вне гравитации, этот процесс идет гораздо проще и быстрее, чем на Земле.

- Костную ткань, которую удалось напечатать во время моей экспедиции, доставили на Землю, - рассказывал иркутянин. – Планируется, что впервые ее трансплантируют лабораторным животным, а в будущем, возможно, будут использовать для лечения пациентов.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Иванишин – космонавт-испытатель, 112-й космонавт России, Герой РФ. Родился в Иркутске 15 января 1969 года. Здесь же окончил среднюю школу №11 и Иркутский политехнический университет. После этого поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков на специальность летчика-инженера. В 2003 году получил еще одно высшее образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «Прикладная информатика в экономике».

В 2003 году был зачислен в отряд космонавтов имени Юрия Гагарина, участвовал в трех космических экспедициях.

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