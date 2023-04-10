Вцепились клыками и потащили по асфальту: иркутянин рассказал, как спас 7-летнего мальчика от своры озверевших собак

У мальчика рваные раны лица, головы, тела и сильнейший испуг . Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Рваные раны лица, головы, тела и сильнейший испуг – такими страшными последствиями для 7-летнего мальчика закончилась обычная прогулка в Иркутске. В минувшую субботу, 8 апреля, на него одновременно набросились не меньше пяти бродячих псов. Избежать трагедии удалось чудом. За состоянием пациента сейчас продолжают следить медики Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Однако ни врачи, ни родители пострадавшего ребенка не говорят о его самочувствии. Корреспонденты «КП» - Иркутск» отправились на место происшествия.

Двухэтажные дома, школа, детская площадка…

Итак, мы в микрорайоне Иркутск II. Чтобы добраться из центра на автомобиле требуется около получаса. К слову, самое узнаваемое место здесь – это авиационный завод, где в советское время работало большинство местных жителей. Да и сейчас примерно также – многие работают на заводе, живут рядом. Как стало известно «Комсомолке», стая едва не разодрала мальчишку на улице Демьяна Бедного, усеянной деревянными двухэтажными домами. Рабочий день еще не закончился, оттого на улице практически ни единой души, кроме… пары дворняг. Гуляют вольготно спустя два дня после происшествия! Ни ошейников, ни бирок ни на одной нет. С первого взгляда кажутся вполне себе добродушными – не лают, не кидаются, идут своей дорогой. Однако близко подходить не рискуем. А вот жители близлежащих дворов крутящихся под ногами животных, кажется, и не замечают вовсе.

Сегодня от стаи осталась пара дворняг. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Они постоянно тут обитают, не бойтесь. Эти безобидные, - обратился к нам крепкий седой мужчина лет 60-ти.

- А вы случайно не видели, как в выходные здесь ребенка искусали? – задаем вопрос.

- Так я его и спас! – неожиданно заявил наш собеседник. Познакомились. Оказалось, что Сергей Васильевич – пенсионер, живет в этом районе много лет и часто выходит на улицу покурить. По счастливой случайности в тот самый день сибиряк так же вышел из подъезда двухэтажного дома и увидел рванувшего наутек ребенка.

По словам очевидцев, две агрессивные дворняги протащили мальчика от столба до тротуара. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Сначала подумал, может, играется, пока не услышал душераздирающий вопль. Схватил палку и кинулся в его сторону, а там - две здоровые собаки размером с немецкую овчарку тащат его по асфальту. Проволокли пару метров и вцепились клыками. Трепали пацаненка псов шесть, а всего их в своре бегало 16. Мальчик был весь в крови, рыдал, а на лбу – большая рана. Они даже кроссовки с него сорвали. Шум услышал сосед и выбежал во двор с лопатой, окончательно разогнав псов. Кто-то вызвал скорую.

Местных жителей пугала свора из 16-ти псов. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Кстати, рядом с местом, где на ребенка напали псы, буквально в дух минутах ходьбы, находятся школа-интернет и детская площадка. Страшно представить, если бы в тот момент там было много детей…

В паре шагов от места случившегося - детская площадка. Сегодня там ни одного ребенка. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Сами прикормили псов

По словам иркутянина, любители животных часто подкармливают бродяг, не обращая внимания на жалобы других жителей улицы. Они из-за этих бездомных псов разделились на два лагеря. Корреспонденты «КП» - Иркутск» решили проверить информацию сами. И действительно отыскали под окнами одного из домов кастрюльку с недоеденными макаронами.

Некоторые любители животных сами прикармливают их Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- Кто выйдет мусор выносить, кто просто мимо пройдет – облают, нарычат, - говорит Сергей Васильевич. – Но подобного раньше никогда не было. А наших сердобольных людей никак не переубедить, плачутся – собачек жалко.

К слову, после случившегося животных отловили сотрудники К-9. Всего им удалось забрать 14 особей.

- Согласно инструкции, они будут вакцинированы и стерилизованы, - прокомментировал ситуацию руководитель питомника Вячеслав Славин. - В течение 20-ти дней будет вестись наблюдение. Если за ними не заметят агрессии, то их могут вернуть в прежнее место обитания.

Как стало известно «КП» - Иркутск», укусы, к счастью, оказались не глубокими, поэтому больничную палату юный пациент сможет покинуть через 10 дней. Однако, не исключено, что после пережитого ребенку понадобится помощь психолога.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- По данному факту следственным отделом по Кировскому району Иркутска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Правоохранители изучают необходимую документацию, а также допрашивают должностные лица, которые ответственны за организацию отлова и содержания бродячих собак на территории Ленинского района Иркутска. Ход и результаты расследования на контроль взяла прокуратура. В связи с уже выявленным нарушениями представление об их устранении вынесли председателю комитета городского обустройства администрации Иркутска. В администрации Иркутска, тем временем, пообещали оказать семье пострадавшего ребенка всю необходимую помощь.

- Специалистами осуществляется ежедневный мониторинг территорий в местах предполагаемого обитания безнадзорных животных, отрабатываются заявки, поступившие от жителей. На сегодня действует контракт на отлов, однако он не позволяет убрать с улиц города всех собак, - отмечают в администрации. - Учитывая действующее законодательство, безнадзорные животные, в отношении которых выполнены мероприятия в рамках Федерального закона «Об ответственном обращении»: это отлов, вакцинация, стерилизация – выпускаются в прежнюю среду обитания. Кроме того, особи без владельцев, прошедшие все указанные мероприятия, согласно закону не подлежат отлову, за исключением случаев проявления немотивированной агрессии.

СКАЗАНО

Татьяна Афанасьева – Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области

- По нашей статистике случаев нападения на детей бездомных собак меньше не становится, - написала детский омбудсмен в соцсетях. - За прошлый год зарегистрировано в два раза больше случаев травмирования детей собаками (2022 г. - 186 фактов). Сколько еще подобных случаев должно произойти, чтобы в корне изменить ситуацию в этой сфере? А пока мы вынуждены сами защищать наших детей и просим родителей и всех взрослых быть бдительными. В случае необходимости оказать детям защиту. И конечно не лишним будет ещё раз напомнить детям о их поведении с животными.

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