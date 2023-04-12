Дьявол носит Prada, а мы…коричневый костюм мымры! Как бы сегодня выглядели самые стильные героини советского кино

Людмила Прокофьевна знала толк в стиле, но опережала тренды. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

«Хочешь посмеяться?» - пишет мне в соцсетях подруга, отправив коллаж из двух фото. Слева – Вася Кузякин из фильма «Любовь и голуби» в привычном для русской деревушки неглиже, справа – модель на показе коллекции французского люксового бренда. Хохма в том, что оба одеты идентично! Вася в семейниках, майке-алкоголичке made in USSR, расстегнутой рубахе и кирзачах, модель в шортах, светлой футболке, кофте и сапогах по колено. А в комментариях шутят: «Зря говорят, что в Советском Союзе моды не было. Была. И мы сильно опережали тренды».

В таком наряде и на показе мод и в деревне за своего примут. Эксперт одобряет: ретро-верх с шортами-бермудами и высокими сапогами – тренд. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

А чего стоит прошлогодний выход Бреда Питта на красную дорожку в коричневом костюме с юбкой миди? В этом наряде известный голливудский сердцеед напомнил российским поклонницам… чопорную начальницу статистического учреждения. Да-да, речь о Людмиле Прокофьевне.

Так прошлым летом Бред Питт появился на красной дорожке. Как думаете, чьим стилем вдохновлялся? Фото: кадр из фильма "служебный роман"/ REUTERS

Вряд ли мировые дизайнеры вдохновляются «Служебным романом», однако появление на подиумах образов с голубых экранов СССР уже стало тенденцией. И я решила тоже быть в струе. Отправилась по магазинам искать луки (с английского «образ» - прим. Ред.) из кино, над которыми еще несколько лет назад только бы похохотали, а теперь восторгаются! Рекомендации по стилю даст опытный стилист Снежана Никитина, а в роли модели – моя приятельница, благодаря которой и появилась идея для статьи.

УМЕРЕТЬ НЕ ВСТАТЬ!

Так бы воскликнула Верочка из «Служебного романа», увидев, как может выглядеть ужасного вида коричневый костюм Людмилы Прокофьевны. Модница-секретарша, правда, оценила образ начальницы так: «Мрачновато...». Эх не знала, что через н-дцать лет это станет трендом! В магазине на смену строгой двойки нам предложили объемный пиджак свободного кроя и атласную юбку миди кофейного цвета.

Вердикт стилиста: с пиджаком оверсайз надеваем короткую юбку. Ноги под макси не прячем! Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- А потемнее оттенка нет? – обращаюсь к девушке-консультанту. – Мне нужно максимально похожее.

- Нет. Этот цвет был актуален осенью, а на полках весенняя коллекция, - продавец дала понять – в трендах я ничего не смыслю.

Добавляем к образу рубашку с заостренным воротником в стиле офисного дресс-кода Калугиной, а завершающими штрихами станут туфли-лодочки и, конечно же – черные хипстерские очки. В таком виде можно отправиться на работу, а после, сменив каблуки на лоферы – на прогулку или в кафе. Главное – это нога от бедра. Ведь что отличает, деловую женщину от... женщины по мнению Верочки? Походка!

Туфли всегда можно сменить на лоферы на плоской подошве и отправиться на прогулку. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Совет стилиста:

- Костюмы никогда не пропадут из гардероба модниц, они лишь слегка меняют свой внешний вид. В этом сезоне вы не прогадаете, выбрав укороченный пиджак, либо двубортную модель оверсайз с объемными подплечниками. Также популярность набирает ассиметричный крой на запах. Надеть любой из них лучше всего с мини-юбкой или брюками. Знай героиня Алисы Фрейндлих, что такое монохром (одежда одного цвета, но разной насыщенности в одном образе – прим. Ред.), сменила бы голубую рубашку на бежевую и в современных реалиях утерла нос даже Верочке. А вот ретро-очки «старухи» нынче в моде, как и широкие брови.

Людмила Прокофьевна рекомендует: Если кому-то не по нраву ваш стиль, не стоит разменивать индивидуальность на одобрение окружающих. Пройдет время – еще и повторять за вами будут!

КОМСОМОЛКА, СПОРТСМЕНКА И ПРОСТО КРАСАВИЦА УЖЕ НЕ ТА

- Бриджи в «облипочку» с низкой посадкой уже никто не носит, - взглянув на фото танцующей твист Нины, очень серьезно произнесла консультант шоурума. – Возьмите карго – это тренд 2023 года. А вот цвет хаки не устаревает.

Несмотря на то, что главная героиня «Кавказской пленницы» не выделяется особым шиком, детали ее образа остаются актуальными и сегодня. Даже заурядная белая футболка, и это базовая вещь в гардеробе, превращается в стильный элемент благодаря квадратному вырезу. Нам же предлагают еще более броскую и дерзкую модель – укороченный топ с завязками впереди. А классические белые кроссовки – тренд и тогда и сейчас. И, кстати, они практически не поменяли свой внешний вид более чем за полвека.

Такие леггинсы, как у Нины, в ближайшие годы не увидишь в магазинах. Вместо них девушкам предлагают бермуды. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Совет стилиста:

- Все поголовно выбросили джинсы скинни, а зря! Скоро они вновь вернутся в моду и будут пестрить на страницах глянцевых журналов. Однако, к сожалению, участь леггинсов, как у Нины из «Кавказской пленницы», совершенно противоположна. Исключение - спортивные модели, они вне времени, поскольку имеют прямое назначение. Актуальными остаются бермуды – удлиненные шорты свободного фасона. Топ примечателен тем, что с помощью выреза можно зрительно корректировать фигуру. Квадратный – расширяет линию бедер, а треугольный – сужает. Однако в случае нашей модели хотелось бы видеть более базовый вариант без шнуровки. Нине я бы предложила сменить приталенную футболку на оверсайз, чтобы сделать образ более интересным.

Нина рекомендует: Быть стильной можно даже в самых простых вещах.

ПЯТЬ МИНУТ – ПЯТЬ МИНУТ, И ТЫ ЛЕНОЧКА КРЫЛОВА

Кто после просмотра «Карнавальной ночи» не восхищался нежным образом Леночки Крыловой? Пышная юбка до щиколоток, принт в горох и узкая талия, – идеал 50-Х. Мы же решили повторить наряд, сделав его менее «новогодним» и праздничным и более современным.

- Возьмите вместо туфель черные кожаные казаки, - предлагает консультант. – Так вам удастся добиться повседневного и практичного стиля.

В советские годы такого бы не поняли...а сейчас - тренд! Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Совет стилиста:

- Образ будет прекрасен, если убрать из него ремень, надеть сверху объемную кожаную косуху и добавить украшения из серебра, к примеру, массивные серьги или цепи. Сочетание романтичного с грубым продолжает быть популярным. Сделать образ вечерним поможет смена аксессуаров и обуви. Но важно ни в коем случае не дополнять подобное платье босоножками, жемчужным ожерельем, накидкой или пиджаком. А вовсе не рекомендованы такие длина и фасон девушкам с типом фигуры «яблоко», ведь им необходимо подчеркивать талию.

Романтичное платье с рукавами-фонариками сочетаем с кожаной косухой и грубыми ботинками. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Леночка Крылова рекомендует: Романтичное белое платье никогда не устареет. Важно надеть удобную обувь, чтобы протанцевать всю ночь.

НЕ «УНИВЕРСАЛ 69», НО КОСТЮМ НЕ ХУЖЕ…

Речь идет об идеально белой двойке Светланы Светличной, в котором она появилась в «Бриллиантовой руке» в роли Анны Сергеевны. В 60-е брюки на главной соблазнительнице киноленты выглядели броско и эффектно. И спустя столько лет костюм сохраняет свой «характер» и как следствие, популярность у модниц.

- Остался последний размер. Новинка сезона! Разобрали за пару недель, - приговаривает продавец, подавая плечики с одеждой.

Белый костюм с ярким топом – база в гардеробе каждой модницы. Хотите выделяться? Экспериментируйте. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Вот удача! Яркий розовый топ и кожаный ремень тоже нашлись среди ассортимента. Вуаля, и еще одна роковая блондинка появляется из примерочной.

Совет стилиста:

- Как я уже говорила, сегодня актуальны монохромные образы. Да, контрастное сочетание – вариант беспроигрышный, но отходит на второй план. Если все же хочется добавить яркий акцент – примерьте образ, состоящий только из белых вещей, с туфлями цвета фуксии. Это определенно выделит вас в толпе. К слову, пиджак и брюки свободного кроя в сочетании с облегающим топом идеально подходят любому типу фигуры. Костюм зрительно вытянет, а ремень подчеркнет талию. Нельзя не отметить белые балетки Аллы Сергеевны. Спустя несколько лет обувь «примерной школьницы» возвращается на подиумы! Однако дополнять их нужно чем-то противоположным – необычным или грубым аксессуаром или сумкой.

Анна Сергеевна рекомендует: Если слова «богема» и «роскошь» про вас, то не стесняйтесь быть дерзкой и приковывать чужие взгляды.

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