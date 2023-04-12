Что произошло после концерта Николая Носкова в Иркутске

Иркутск стал для Носкова последним городом в концертном туре по Сибири. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Накануне вечером, 11 апреля, перед иркутянами выступил исполнитель таких хитов как «Это здорово», «На меньшее я не согласен», «Паранойя». Толпа поклонников хором подпевала Николаю Носкову во Дворце спорта «Труд». Как рассказали зрители корреспонденту «КП»-Иркутск, артист не изменяет себе – все песни прозвучали вживую. 67-летний Носков зарядил публику мощным вокалом и мужской харизмой.

- Какая экспрессия, дух захватывает. Огромное спасибо, всем музыкантам коллектива! Смотреть на каждого в отдельности - одно удовольствие.

- Это артист, которому не нужны перья, стразы и колготки, чтобы публика его уважала. Полный восторг от концерта, от Николая Ивановича, от того, как трепетно к нему относится его команда.

- Огромное спасибо за невероятную энергетику, за потрясающие эмоции, полученные на концерте! – оставляли в соцсетях слова благодарности фанаты.

Зал стоя встречал и провожал кумира под бурные аплодисменты. Сам певец большую часть выступления провел, сидя в кресле. Причиной этому послужило состояние здоровья. Не секрет, что пять лет назад он перенес тяжелейший инсульт, чудом выжил, но остались последствия: полностью не восстановились функции правой руки и ноги, остались проблемы с речью. В феврале текущего года разгорелся скандал вокруг сорвавшегося концерта Носкова в Перми. Тогда артист едва смог исполнить две песни, после чего отказался выступать и извинился перед поклонниками. Иркутск стал последним городом концертного тура по Сибири.

- Спасибо огромное за гостеприимство, за яркие, откровенные и полные любви и доброты эмоции и чувства! Нам с вами было очень хорошо. Несмотря на погодные катаклизмы и биоритмы. Спасибо, Омск. Благодарим, Новосибирск. Низкий поклон, Красноярск, за бурю эмоций. И, красивейший Иркутск! – написал он в соцсетях.

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